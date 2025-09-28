कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर दागे गए मोर्टार, गोलियों की आवाज सुनी गई

नोम पेन्ह/बैंकॉक, 27 सितंबर (आईएएनएस)। कंबोडिया ने शनिवार को कहा कि थाई सशस्त्र बलों ने प्रीह विहियर प्रांत में एक कंबोडियाई सैन्य अड्डे पर मोर्टार दागे हैं। उसी दिन, थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडियाई बलों द्वारा थाई ठिकानों पर छोटे हथियारों और ग्रेनेड लॉन्चरों से गोलाबारी करने के बाद उसके सैनिकों ने सख्त प्रोटोकॉल के तहत जवाबी कार्रवाई की।

कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की अवर विदेश मंत्री और प्रवक्ता माली सोचेता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लगभग 11:52 बजे, थाई सैन्य बलों ने "अन सेह क्षेत्र में कंबोडियाई बेस पर मोर्टार और छोटे हथियारों से कई गोले दागकर कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने विज्ञप्ति के हवाले से आगे कहा, "फिलहाल, कंबोडियाई सशस्त्र बल अत्यंत सावधानी और ध्यान से इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

थाईलैंड के सेना प्रवक्ता विन्थाई सुवारी ने एक्स पर कहा कि लगभग 12:00 और 12:30 के बीच, सेना को द्वितीय सेना क्षेत्र से रिपोर्ट मिली कि कंबोडियाई सैनिकों ने उबोन रत्चथानी प्रांत के चोंग अन मा में थाई ठिकानों पर छोटे हथियारों और ग्रेनेड लॉन्चर से गोलाबारी की।

उन्होंने कहा कि सुरनारी टास्क फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्थिति के अनुसार उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

विन्थाई ने बताया कि कंबोडियाई सेना ने अक्सर इस क्षेत्र में एक "अंतरिम पर्यवेक्षक दल" तैनात किया है, जिससे पता चलता है कि उकसावे की कार्रवाई थाईलैंड की जवाबी फायरिंग को उकसाने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि इसे थाईलैंड द्वारा युद्धविराम उपायों का उल्लंघन करने का दावा करने के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी थाई व्यक्ति के हताहत की सूचना नहीं है।

बता दें, पिछले सप्ताह नए विभागों को शाही समर्थन मिलने के बाद, प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली थी।

भूमजैथाई पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने राजधानी बैंकॉक के दुसित पैलेस में आयोजित एक पारंपरिक समारोह में राजा महा वजीरालोंगकोर्न के समक्ष निष्ठा की शपथ ली।

अनुतिन और छह उप प्रधानमंत्री भी समारोह का हिस्सा बने, साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्री और उनके उप मंत्री भी शामिल हुए, जो सत्तारूढ़ गुट के विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस गुट में क्ला थाम, पलांग प्रचारथ और रुआम थाई सांग चार्ट पार्टियां भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने बाद में शाम को सरकारी आवास में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। वो अगले सप्ताह संसद में अपना नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले हैं, जो नए प्रशासन के आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालने से पहले का अंतिम चरण होगा।

भूमजैथाई पार्टी के 59 वर्षीय नेता अनुतिन इस महीने की शुरुआत में संसदीय चुनाव जीतने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 32वें प्रधानमंत्री चुने गए।

