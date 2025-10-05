कंबोडिया के एआई परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका अहम : प्रधानमंत्री हुन मानेट

नोम पेन्ह, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने रविवार को कहा कि शिक्षक दक्षिण पूर्व एशियाई देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं।

विश्व शिक्षक दिवस पर हुन मानेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, "कंबोडिया ने इस कार्यक्रम को 'शिक्षक एआई परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं' की राष्ट्रीय थीम के तहत मनाया। यह थीम छात्रों को एआई निर्मित भविष्य में आगे बढ़ने और उससे लाभ उठाने के लिए तैयार करने में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह कंबोडिया की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप है, जिसे उसकी पंचकोणीय रणनीति चरण-1 में व्यक्त किया गया। इसके अनुसार मानव विकास और डिजिटल परिवर्तन को देश के सतत विकास के दो प्रमुख स्तंभों के रूप में पहचाना गया है।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, शिक्षा, युवा और खेल मंत्री हैंग चुओन नारोन ने कहा कि एआई के एकीकरण से शिक्षा में बदलाव लाने की शिक्षकों की क्षमता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करने के कौशल से लैस शिक्षक तेजी से विकसित हो रहे विश्व में नए शिक्षण अवसरों को प्राप्त करने और अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स और नेताओं को बढ़ाने के लिए सशक्त होंगे।

हैंग चुओन नारोन ने कहा, "शिक्षक पाठ योजनाएं तैयार करने और छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा देने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं।"

नोम पेन्ह में यूनेस्को की शिक्षा प्रमुख एस्थर मैकफारलेन ने कहा कि शिक्षक न केवल नई तकनीकों को अपना रहे हैं, बल्कि यह भी आकार दे रहे हैं कि इन उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि शिक्षार्थियों को समाज में आने वाले प्रश्नों, चुनौतियों और अवसरों के बारे में स्वतंत्र और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाया जा सके।

उन्होंने कहा, "एआई शिक्षा को नया रूप दे रहा है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नई तकनीकें शिक्षकों का समर्थन और सशक्तीकरण करें, न कि उनकी जगह लें।"

--आईएएनएस

कनक/एबीएम