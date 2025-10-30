कुआलालंपुर में चीन-अमेरिका व्यापार परामर्श से मिली ठोस सहमतियां

बीजिंग, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। 25 से 26 अक्टूबर तक चीन और अमेरिका ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में व्यापार परामर्श आयोजित किया, जिसमें दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया।

बाद में, गुरुवार को चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बैठक के परिणामों की जानकारी साझा की।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, उसी दिन दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मुलाकात में दोनों नेताओं ने चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर रचनात्मक बातचीत की थी और सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई थी। चीन इस उच्चस्तरीय सहमति के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है।

कुआलालंपुर में हुई परामर्श प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों की व्यापार टीमों ने कई महत्वपूर्ण सहमतियां हासिल कीं। प्रमुख बिंदुओं में यह शामिल है कि अमेरिका चीनी वस्तुओं पर लगाए गए 10 प्रतिशत तथाकथित 'फेंटेनिल टैरिफ' को रद्द करेगा, जिसमें हांगकांग और मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, 24 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ को एक वर्ष के लिए निलंबित रखा जाएगा। चीन इन कदमों के अनुरूप अपने प्रतिकारात्मक उपायों में आवश्यक समायोजन करेगा और दोनों पक्षों ने कुछ टैरिफ छूटों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

इसके अलावा, अमेरिका ने 29 सितंबर को घोषित अपने निर्यात नियंत्रण आदेश के तहत ‘50 प्रतिशत प्रविष्टि नियम’ को एक वर्ष के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। इसके प्रत्युत्तर में, चीन भी 9 अक्टूबर को घोषित अपने संबंधित नियंत्रण उपायों को एक वर्ष के लिए स्थगित करेगा और दोनों देश व्यावहारिक योजनाओं पर आगे चर्चा करेंगे।

साथ ही, अमेरिका ने चीन के समुद्री, रसद और जहाज निर्माण उद्योगों की धारा 301 के तहत जारी जांच को एक वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद चीन भी अपने जवाबी कदमों को उसी अवधि के लिए स्थगित करेगा।

दोनों पक्षों ने फेंटेनाइल नियंत्रण, कृषि व्यापार विस्तार और संबंधित कंपनियों से जुड़े व्यक्तिगत मामलों को संतुलित रूप से निपटाने पर भी सहमति प्राप्त की। साथ ही, उन्होंने मैड्रिड में पिछले व्यापार परामर्श की उपलब्धियों की पुष्टि की। अमेरिकी पक्ष ने निवेश जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक रुख प्रदर्शित किया, जबकि चीन ने टिकटॉक से जुड़े मुद्दों को अमेरिका के साथ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से हल करने पर सहमति जताई।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि कुआलालंपुर में संपन्न यह व्यापारिक परामर्श इस बात का प्रमाण है कि जब दोनों देश समानता, परस्पर सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का पालन करते हुए बातचीत और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, तो जटिल मुद्दों का समाधान संभव होता है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कहा कि ये उपलब्धियां दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम हैं और चीन इन सहमतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ नजदीकी सहयोग बनाए रखेगा, ताकि चीन-अमेरिका व्यापारिक संबंधों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को और सुदृढ़ किया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/