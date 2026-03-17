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Imran Khan News : पाकिस्तान सरकार इमरान खान से उनके बेटों सुलेमान और कासिम की मुलाकात रोक रही: जेमिमा गोल्डस्मिथ

इमरान खान से मुलाकात के लिए बेटों को वीजा न मिलने पर जेमिमा की अपील।
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Dainik Hawk·
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Mar 17, 2026, 04:13 AM
पाकिस्तान सरकार इमरान खान से उनके बेटों सुलेमान और कासिम की मुलाकात रोक रही: जेमिमा गोल्डस्मिथ

लंदन: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से दखल देने की अपील की है। दरअसल, जेमिमा के दो बेटे, सुलेमान खान और कासिम खान, दो महीने से ज्यादा समय पहले आवेदन करने के बावजूद अपने पिता इमरान खान से मिलने के लिए वीजा नहीं ले पा रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक डिटेल्ड पोस्ट में, जेमिमा गोल्डस्मिथ ने कहा कि उनके बेटों ने जनवरी में अपने वीजा एप्लीकेशन जमा किए थे, फिर भी पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने उन्हें प्रोसेस नहीं किया, जबकि ऑनलाइन वीजा के लिए आधिकारिक टाइमलाइन 7 से 10 वर्किंग डेज बताई गई है।

जेमिमा गोल्डस्मिथ ने कहा कि यह देरी खास तौर पर परेशान करने वाली थी क्योंकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और प्रधानमंत्री के प्रवक्ता, मुशर्रफ जैदी, दोनों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को सार्वजनिक तौर पर भरोसा दिलाया था कि इमरान खान के बेटे चार साल बाद सुरक्षित रूप से पाकिस्तान जा पाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि लड़कों को अपने पिता से फोन पर बात करने या उन्हें चिट्ठी भेजने की इजाजत नहीं दी गई है और 2022 के बाद से, जब वह एक हत्या की कोशिश में बच गए थे, तब से उन्होंने उन्हें नहीं देखा है।

अपनी अपील में, गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान की बिगड़ती सेहत की खबरों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से "जितनी जल्दी हो सके" पीटीआई चीफ से मिलने की इजाजत देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लंबी चुप्पी ने परिवार को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है, जबकि बार-बार भरोसा दिलाया गया था कि इमरान खान के बेटों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

इस मुद्दे ने इमरान खान के समर्थकों और मानवाधिकार समूहों के बीच उनकी हिरासत की शर्तों और उनके परिवार और लीगल टीम के साथ बातचीत पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर बढ़ती चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

इमरान खान 2023 से जेल में हैं; उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को संभालने से जुड़े आरोप शामिल हैं। उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), ने बार-बार दावा किया है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उनका मकसद खान को राजनीतिक माहौल से हटाना है।

जेल जाने के बाद से इमरान खान के परिवार के सदस्यों, जिसमें विदेश में रहने वाले उनके बेटे भी शामिल हैं, को उनसे मिलने की इजाजत लेने में बहुत मुश्किल हो रही है।

उनके वकीलों ने भी नियमित तौर पर इमरान से मिलने में मुश्किलों की बात कही है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस बात पर कड़े कंट्रोल लगा दिए हैं कि उनसे कौन और कब मिल सकता है।

इन पाबंदियों की वजह से इंटरनेशनल जानकारों ने उनकी आलोचना की है, जिनका कहना है कि इमरान खान की हिरासत के मामले में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है और यह हिरासत में लिए गए लोगों को मिलने वाले मूलभूत अधिकारों को पूरा करने में नाकाम है।

--आईएएनएस

 

 

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