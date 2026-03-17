JD Vance Statement : जेडी वेंस ने ईरान के खिलाफ हमलों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का किया समर्थन

वॉशिंगटन: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के खिलाफ सरकार की सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है कि वह इस लड़ाई को संभाल लेंगे और पिछली गलतियों को रोक देंगे।

ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में विदेशी दखल को लेकर वेंस ने कहा, “मुझे पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं; आप सरकार के सदस्यों, राष्ट्रपति और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं।”

उन्होंने साफ किया कि पॉलिसी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। वेंस ने कहा, “राष्ट्रपति 2015 से लगातार यही कहते आ रहे हैं, और मैं उनसे सहमत था, कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। हमने यह सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति के नेतृत्व में ली है।”

वेंस ने कहा कि फोकस ऑपरेशन के नतीजे पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक मतभेदों पर। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम सभी को, चाहे आप डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, कामयाबी के लिए और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए दुआ करनी चाहिए।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या “विदेशी एडवेंचर” पर उनके पिछले विचारों ने हिचकिचाहट पैदा की, तो वेंस ने इस सुझाव को मना कर दिया। उन्होंने कहा, “मुझे राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा है कि वे काम पूरा करेंगे, अमेरिकी लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे और यह पक्का करेंगे कि पिछली गलतियां दोबारा न हों।”

उन्होंने मौजूदा नेतृत्व की तुलना पहले की सरकार से की और ट्रंप को एक 'स्मार्ट' राष्ट्रपति बताया। वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम लिए बिना कहा कि पहले के राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि जंग से बचने की उनकी पसंद के बावजूद सरकार के एक्शन जरूरी थे। ट्रंप ने कहा, "मैं लगभग किसी भी दूसरे इंसान की तुलना में सबसे कम जंग चाहता हूं। ताकत के जरिए शांति।"

उन्होंने कहा कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत दी गई तो उनकी लीडरशिप सीधा खतरा पैदा कर सकती है। ट्रंप ने कहा, "अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार होता, तो वे उसका इस्तेमाल करते।"

ट्रंप ने इस मुद्दे पर वेंस की समझ की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जेडी ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते हैं कि अगर आप ईरान को न्यूक्लियर हथियार देते हैं, तो कम से कम दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ जाएगा और इसका इस्तेमाल लगभग तुरंत किया जाएगा।"

यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब लड़ाई के दायरे और समय को लेकर सवाल उठ रहे थे। वेंस ने ऑपरेशनल डिटेल्स पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह एक्शन जरूरी था।

सोमवार को, वेंस ने साफ फर्क बताते हुए कहा कि यह एक्शन एक खास खतरे से निपटने के लिए केंद्रित और जरूरी था। सरकार ने अपनी ईरान नीति को एक ही मकसद के आस-पास बनाया है। उनका मकसद तेहरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है। ट्रंप ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे भुगतने होंगे।

वेंस की बातें एकता के लिए एक कोशिश का इशारा हैं। व्हाइट हाउस एक साफ, एक जैसी राय रखना चाहता है। हालांकि, अमेरिका के राजनीतिक सर्कल में ताकत के इस्तेमाल और उसके लंबे समय तक चलने वाले असर पर बहस जारी है।

--आईएएनएस