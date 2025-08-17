अन्तरराष्ट्रीय

जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा

Aug 17, 2025, 08:54 AM

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को नई दिल्ली में दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्यून से मुलाकात की। उन्होंने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत होते संबंधों और बढ़ते सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे किए हैं।

बैठक के दौरान, नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "शनिवार सुबह दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से मिलकर प्रसन्नता हुई। व्यापार, विनिर्माण, समुद्री और लोगों के बीच आदान-प्रदान के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में नए अवसरों पर हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "हिंद-प्रशांत और समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने पर हमारे गहन होते आपसी रिश्ते और बढ़ते जुड़ाव की सराहना की।"

इससे पहले विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी मजबूत और भविष्य को ध्यान में रखकर बनी हुई है। उन्होंने शुक्रवार शाम को भारत की दो दिवसीय पहली यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर ह्यून का स्वागत किया।

जायसवाल ने 'एक्स' पर लिखा, "रिपब्लिक ऑफ इंडिया के विदेश मंत्री चो ह्यून का भारत की अपनी पहली यात्रा पर नई दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत है। भारत-दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी मजबूत और भविष्य के लिए तैयार है।"

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और जनसंपर्क उप मंत्री ली जेवूंग ने कहा कि यात्रा के दौरान, दोनों देश आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

