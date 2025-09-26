जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में मिला ग्लोबल क्यूएस 5-स्टार उत्कृष्टता सम्मान

लंदन, 25 सितंबर (आईएएनएस)। लंदन स्थित ऐतिहासिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में 24 सितंबर को आयोजित विशिष्ट इंडिया-यूके राउंडटेबल “द इनोवेशन कॉरिडोर: यूके–इंडिया हायर एजुकेशन” के दौरान ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) को प्रतिष्ठित ग्लोबल क्यूएस 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

यह सम्मान जेजीयू के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार को क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर द लॉर्ड पटेल ऑफ ब्रैडफोर्ड ओबीई, डॉ. अश्विन फर्नांडिस (रीजनल डायरेक्टर, क्यूएस), डॉ. पंकज मित्तल (महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ) और प्रोफेसर पद्मनाभ रामानुजम (डीन, एकेडमिक गवर्नेंस, जेजीयू) सहित 25 से अधिक ब्रिटेन और भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति और अध्यक्ष उपस्थित रहे।

क्यूएस स्टार्स प्रणाली 50 से अधिक मानकों पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। जेजीयू को शिक्षण, ऑनलाइन लर्निंग, रोजगारपरकता, कला एवं संस्कृति, सततता, सुशासन, शोध और विधि एवं विधिक अध्ययन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई।

यह उपलब्धि जेजीयू की वैश्विक पहचान को दोहराती है, जो एक समग्र, विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा संस्थान है और नवाचार, गुणवत्ता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर यह सम्मान प्राप्त करना न केवल जेजीयू की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि भारत-यूके शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने और उच्च शिक्षा के वैश्विक भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका को भी रेखांकित करता है।

ग्लोबल क्यूएस स्टार्स रेटिंग 2025 में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कुल मिलाकर 5-स्टार उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की गई है। यह वैश्विक प्रणाली विश्वविद्यालयों को शिक्षण, शोध, रोजगारपरकता, सुशासन, सततता आदि विभिन्न आयामों पर परखती है।

क्यूएस मूल्यांकन के तहत जेजीयू को निम्नलिखित श्रेणियों में मान्यता मिली:

5 स्टार्स: शिक्षण, ऑनलाइन लर्निंग, रोजगारपरकता, पर्यावरणीय प्रभाव, कला एवं संस्कृति, सुशासन, वैश्विक सहभागिता

4 स्टार्स: विधि एवं विधिक अध्ययन, शोध

इस अवसर पर जेजीयू के चांसलर एवं संरक्षक नवीन जिंदल ने कहा, “यह गौरवपूर्ण मान्यता भारत में एक विश्वस्तरीय संस्थान बनाने के हमारे दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। यह उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक सहभागिता के प्रति जेजीयू की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जो हमारे राष्ट्र की आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ी हैं।”

प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार, संस्थापक कुलपति, जेजीयू ने कहा, “यह उपलब्धि हमारी ताकतों की व्यापकता और हमारे अकादमिक इकोसिस्टम की समग्र प्रकृति को रेखांकित करती है। यह किसी एक प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे पूरे समुदाय की जीवंत भावना का प्रतिफल है। 16 वर्षों में हम एक आकांक्षा से इन्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनेंस बने हैं। यह हमारे चांसलर और संरक्षक नवीन जिंदल के दूरदर्शी नेतृत्व और उदारता का प्रमाण है। यह हमारे शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों, छात्रों और पूर्व छात्रों का सामूहिक योगदान है।”

क्यूएस के कार्यकारी निदेशक डॉ. अश्विन फर्नांडिस ने कहा, “जेजीयू की 5-स्टार उत्कृष्ट रेटिंग शिक्षण, शोध, रोजगारपरकता, सततता, सुशासन और वैश्विक सहभागिता में इसकी समग्र ताकतों की स्पष्ट मान्यता है। बहुत कम संस्थान यह गौरव प्राप्त करते हैं। यह भारत की वैश्विक उच्च शिक्षा में बढ़ती उपस्थिति का भी संकेत है।”

प्रोफेसर पद्मनाभ रामानुजम, डीन, एकेडमिक गवर्नेंस, जेजीयू ने कहा, “क्यूएस स्टार्स की यह मान्यता हमारे संस्थागत सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और वैश्विक मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह सुशासन और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति जेजीयू की दृढ़ता को दर्शाती है।”

क्यूएस स्टार्स मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं

शिक्षण (5 स्टार्स):

प्रारंभिक वर्षों में सीमित संकाय से शुरू होकर आज 1,100 से अधिक प्रोफेसरों, विद्वानों और विशेषज्ञों तक की यात्रा जेजीयू की अकादमिक गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्ष 129 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के फैकल्टी सदस्यों ने जेजीयू जॉइन किया, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा का ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। उच्च छात्र संतुष्टि, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और बेहतर रिटेंशन दर इसकी विशेषता हैं।

ऑनलाइन लर्निंग (5 स्टार्स):

जेजीयू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से छात्रों को विश्वस्तरीय डिग्री और प्रमाणपत्र उसी अकादमिक कठोरता के साथ मिलते हैं, जो ऑन-कैंपस कार्यक्रमों में होती है। लाइव व रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वैश्विक सहयोग, करियर सपोर्ट और 24x7 छात्र सेवाएं डिजिटल शिक्षा में नए मानक स्थापित कर रही हैं।

रोजगारपरकता (5 स्टार्स):

जेजीयू के स्नातक वैश्विक स्तर पर नेतृत्व और व्यावहारिक कौशल के लिए मान्यता प्राप्त हैं। यह रेटिंग छात्रों को केवल पहली नौकरी के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता और नेतृत्व के लिए तैयार करने की विश्वविद्यालय की दृष्टि को मान्यता देती है।

पर्यावरणीय प्रभाव (5 स्टार्स):

सततता जेजीयू के संचालन में निहित है। उत्सर्जन कम करने, कचरा प्रबंधन और सामुदायिक जुड़ाव पर कार्य किया जाता है। जिंदल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप शोध और नवाचार को बढ़ावा देता है।

कला एवं संस्कृति (5 स्टार्स):

जेजीयू एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करता है, जहां रचनात्मकता और शिक्षा साथ-साथ बढ़ते हैं। संविधान संग्रहालय और राइट्स एंड फ्रीडम्स एकेडमी जैसी पहलें सांस्कृतिक चेतना और वैश्विक नागरिकता को मजबूत करती हैं।

सुशासन (5 स्टार्स):

जेजीयू की पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी सुशासन प्रणाली को मान्यता मिली है, जिसने अकादमिक और प्रशासनिक उत्कृष्टता सुनिश्चित की है।

वैश्विक सहभागिता (5 स्टार्स):

80 से अधिक देशों में 575+ सहयोगों के साथ जेजीयू ने दुनिया के सबसे वैश्विककृत अकादमिक इकोसिस्टम में से एक का निर्माण किया है। ड्यूल डिग्री, एक्सचेंज और शोध साझेदारियां अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को सुलभ और प्रभावशाली बनाती हैं।

विधि एवं विधिक अध्ययन (4 स्टार्स):

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) लगातार छह वर्षों से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग्स में भारत का नंबर 1 लॉ स्कूल रहा है। वैश्विक सहयोग, अभिनव पाठ्यक्रम और प्रायोगिक शिक्षा भारतीय विधिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।

शोध (4 स्टार्स):

जेजीयू ने बहुविषयी दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों पर कार्य करने वाले सक्रिय शोध केंद्र और थिंक टैंक स्थापित किए हैं। शिक्षण और शोध के बीच संतुलन कायम रखते हुए विश्वविद्यालय ने ज्ञान सृजन और छात्र सीखने दोनों को सशक्त किया है।

--आईएएनएस

डीएससी/जीकेटी