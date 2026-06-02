जीसीसी महासचिव ने कुवैत के खिलाफ ईरान के हमले को बताया खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। कुवैत के खिलाफ सोमवार सुबह ईरान की तरफ से किए गए हमले की गल्फ देशों ने आलोचना की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदैवी ने भी कुवैत पर ईरान के हमले की कड़ी निंदा की और इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया।

अल बुदैवी ने एक बयान में कहा कि इन हमलों ने सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की कोशिशों को कमजोर किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन गंभीर उल्लंघनों के प्रति मजबूत और रोकने वाला रुख अपनाने की अपील की। उनके अनुसार, ईरान का हमला क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।

उन्होंने कहा कि कुवैत जीसीसी का एक अहम हिस्सा है। जीसीसी देश एकजुट और मजबूत हैं और वे देश की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और उसके नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए गए सभी उपायों और प्रक्रियाओं का पूरा समर्थन करते हैं।

आईआरजीसी ने आज सुबह कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के बार-बार और गलत इरादे से किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हमले को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि यह कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन करता है। इसमें आगे कहा गया, “यह इस बात पर भी जोर देता है कि इस तरह के उल्लंघन उन अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को कमजोर करते हैं जिनका मकसद इस इलाके में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करना है।”

विदेश मंत्रालय ने कहा, “सऊदी अरब कुवैत, उसकी सरकार और लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाता है और कुवैत द्वारा अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता और अपने लोगों की भलाई की रक्षा के लिए उठाए गए सभी कदमों के लिए अपना पूरा समर्थन दोहराता है।”

इस बीच अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसकी सेना ने कुवैत में तैनात सैनिकों को निशाना बनाने वाली दो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। सीईएनटीसीओएम ने कहा कि अमेरिकी समयानुसार, रात 11 बजे पर हुए मिसाइल हमलों को तुरंत नाकाम कर दिया गया, जिसमें किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी को नुकसान नहीं हुआ।

इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा था कि तेहरान को अपने खिलाफ हमले करने के लिए इस्तेमाल किए गए क्षेत्रीय “बेस और एसेट्स” पर जवाबी हमले करने का अधिकार है। ईरान की ओर से ये बयान सामने आने से पहले अमेरिका ने ईरानी द्वीपों गोरुक और केशम पर हमले करने का दावा किया था।

--आईएएनएस

केके/वीसी