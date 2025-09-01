अन्तरराष्ट्रीय

जर्मनी : सीएम स्टालिन ने तमिल समुदाय की सफलता पर जताई खुशी, कहा- अपनी जड़ों को नहीं भूले

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 09:39 AM

डसेलडोर्फ (जर्मनी), 1 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने जर्मनी में रहने वाले तमिल समुदाय की उनकी जड़ों से जुड़ाव और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि जर्मनी में बसे तमिल भाइयों की उपलब्धियों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जिन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर कीं।

उन्होंने लिखा, "जर्मनी में बसे तमिल भाइयों की उपलब्धियों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, जिन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उनके स्वागत की गर्मजोशी ने मेरे दिल को सुकून दिया। तमिलनाडु आएं और हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार द्वारा स्थापित तमिल प्राचीनता के सांस्कृतिक प्रतीकों को देखें। आइए और निवेश करें, इस भरोसे के साथ कि आपका भाई मुख्यमंत्री है, और निवेशकों को साथ लाएं।"

सीएम स्टालिन जर्मनी के डसेलडॉर्फ में एक उच्च-स्तरीय निवेश सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। इस सम्मेलन में वे वैश्विक निवेशकों और औद्योगिक नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निवेश घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

एक बयान के अनुसार, स्टालिन तमिलनाडु में अपनी इकाइयां स्थापित करने या विस्तार करने की इच्छुक प्रमुख कंपनियों के साथ कई बैठकें भी करेंगे। यह सम्मेलन राज्य सरकार की विदेशी निवेश आकर्षित करने और तमिलनाडु को भारत के सबसे औद्योगिक राज्य के रूप में मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

बता दें कि मुख्यमंत्री 30 अगस्त को डसेलडॉर्फ पहुंचे, जहां से उनकी आठ दिवसीय जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा शुरू हुई है।

जर्मनी के बाद, सीएम स्टालिन यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे, जहां वे निवेशक बैठकों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा और तमिल प्रवासी संगठनों के साथ बातचीत करेंगे ताकि राज्य के वैश्विक निवेश और सांस्कृतिक पहुंच को और मजबूत किया जा सके।

--आईएएनएस

एफएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...