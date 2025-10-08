जर्मनी: अपार्टमेंट के बाहर नव निर्वाचित मेयर पर हमला, हालत गंभीर

बर्लिन, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिमी जर्मनी के नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया स्थित हर्डेक की हाल ही में निर्वाचित मेयर आइरिस स्टाल्जर को उनके अपार्टमेंट में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन पर घर के बाहर हमला किया गया था।

जर्मनी के जाने माने मीडिया आउटलेट डायचे वेले ने मंगलवार को सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट राजनेता पर चाकू से कई बार वार किया गया था।

बताया जा रहा है कि सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पर दोपहर के आसपास उनके आवास के सामने हमला किया गया। बेहोश होने से पहले वो किसी तरह अपार्टमेंट में पहुंचने में कामयाब रहीं।

सार्वजनिक प्रसारक डब्ल्यूडीआर ने सबसे पहले इस घटना की सूचना दी। आपातकालीन सेवाओं ने स्टाल्जर को जीवित पाया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

जांचकर्ता घटनास्थल पर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि स्टाल्जर का उपचार किया जा रहा है।

इस बीच, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी होने की खबर है।

स्टाल्जर हाल ही में मेयर चुनी गई थीं। 28 सितंबर को हुए दूसरे दौर के चुनाव में, उन्होंने मध्य-दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेट उम्मीदवार फैबियन कॉनराड हास के खिलाफ 52.2 फीसदी वोटों के साथ जीत हासिल की थी। ​​हमले का मकसद क्या था या फिर इसमें कितने लोग शामिल थे, इसका पता नहीं चल पाया है।

दो किशोरों की 57 वर्षीय मां, स्टाल्जर पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने लगभग 20,000 की आबादी वाले शहर की स्थानीय राजनीति में कई वर्षों तक काम किया है।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने स्टाल्जर पर चाकू से हुए हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

मर्ज ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमें हर्डेके से एक बुरी खबर मिली है। हमें पता चला है कि मनोनीत मेयर, आइरिस स्टाल्जर की हालत गंभीर है। हम उनके पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।"

