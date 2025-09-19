जॉर्डन-वेस्ट बैंक एलेनबी क्रॉसिंग पर दो इजरायली नागरिकों की हत्या, गाजा जा रहे ट्रक में सवार था हमलावर

तेल अवीव, 18 सितंबर (आईएएनएस)। वेस्ट बैंक-जॉर्डन की एलेनबी क्रॉसिंग पर एक शख्स ने दो इजरायली नागरिकों की चाकू गोदकर हत्या कर दी। आईडीएफ के मुताबिक हमलावर सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर रहे ट्रक में सवार था।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इजरायली अधिकारियों द्वारा ट्रक की जांच से पहले ही क्रॉसिंग पर मौजूद लोगों पर उसने हैंडगन से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इसके बाद हमलावर ट्रक से बाहर निकला। उसकी बंदूक जाम हो गई थी, इसलिए उसने दो लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया। घटनास्थल पर मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैगन डेविड एडोम के अनुसार मृतकों में से एक की उम्र 60 के करीब थी तो दूसरा 20-25 साल का था।

क्रॉसिंग पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर पर गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आईडीएफ ने आगे बताया कि सैनिक इलाके की जांच कर रहे हैं और पास के पश्चिमी तट शहर जेरिको को घेर रहे हैं।

जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अल-मोमानी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जॉर्डन ऐलनबी सीमा पार के पश्चिमी तट की ओर हुई सुरक्षा चूक की घटना पर नजर बनाए हुए है। गाजा की ओर जा रहे एक ह्यूमन एड ट्रक को चाकू मारने वाले एक व्यक्ति ने दो इजरायलियों की हत्या कर दी है।

अम्मान की ओर से इस हमले पर पहली आधिकारिक टिप्पणी में, अल-मोमानी ने कहा कि संबंधित जॉर्डन अधिकारी मामले पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर इस पर विस्तार से बात की जाएगी।

इजरायली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, वह पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने में शामिल था और उसके पास इजरायली परमिट था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब उसने दो इजरायलियों को गोली मारी, तो सेना की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया।

--आईएएनएस

केआर/