जापान में बजा चीन का राष्ट्रगान, चीनी खिलाड़ी ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

बीजिंग, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। 13 दिसंबर को जापान के फुकुओका में आयोजित 2025 विश्व ब्रेकडांस चैंपियनशिप की महिला प्रतियोगिता में, चीनी युवा खिलाड़ी क्वो फू ने क्वार्टर फाइनल से शुरू करते हुए लगातार तीन जापानी प्रतियोगियों को हराया और अंततः चैंपियनशिप जीती।

यह पहली बार है जब किसी चीनी एथलीट ने विश्व ब्रेकडांस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और इस स्पर्धा में चीन का पहला स्वर्ण पदक जीतकर चीन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

क्वो फू ने स्वीकार किया, "जब मैं जापान आई थी तो मुझे पता था कि यह एक कठिन प्रतियोगिता होगी। फाइनल में पहुंचने के बाद, मैंने जीतने और चीन के राष्ट्रगान को यहां गूंजने देने का दृढ़ संकल्प किया था।"

गौरतलब है कि इस वर्ष आयोजित 15वें चीनी राष्ट्रीय खेलों में क्वो फू ने ब्रेकडांस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद, उन्होंने अपना प्रशिक्षण जारी रखा और विश्व चैंपियनशिप के लिए सक्रिय रूप से तैयारी की। चैम्पियनशिप जीतने के बाद, क्वो फू ने इस सम्मान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वह इसे कभी नहीं भूलेगी और दृढ़ता से कहा, "भविष्य में जब भी मैं देश का प्रतिनिधित्व करूंगी, मैं हर प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी।"

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/