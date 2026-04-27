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जापान में 6.2 तीव्रता का भूकंप, पीएम ताकाइची ने लोगों को अलर्ट रहने की दी चेतावनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

टोक्यो, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। सोमवार सुबह उत्तरी जापान के एक हिस्से में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि, किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है।

जापान टुडे के अनुसार, जापान मौसम एजेंसी ने सुनामी की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप जापान के सबसे उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो के छोटे से शहर साराबेत्सु से 18 किलोमीटर पश्चिम में 81 किलोमीटर की गहराई पर आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई।

वहीं पीएम ताकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज सुबह करीब 5:24 बजे, होक्काइडो के टोकाची इलाके के दक्षिणी हिस्से में भूकंप का केंद्र था और होक्काइडो के उराहोरो टाउन में जापानी सीस्मिक स्केल पर सबसे ज्यादा 5-कम इंटेंसिटी का तेज झटका महसूस किया गया। सुनामी की कोई चिंता नहीं है।"

उन्होंने आगे लिखा, "सरकार के तौर पर, भूकंप के तुरंत बाद, हमने "प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर" और "प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कम्युनिकेशन रूम" बनाया और मेरे निर्देशों के आधार पर, हम नुकसान की स्थिति को समझने और जनता को सही जानकारी देने जैसे रिस्पॉन्स के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जिन इलाकों में झटके तेज थे, हम उनसे अपील करते हैं कि आप इसी तरह की तीव्रता वाले भूकंप की संभावना के लिए अलर्ट रहें।"

जापान की मॉनिटरिंग एजेंसी के अधिकारी ने चेतावनी दी कि जिन इलाकों में तेज झटके महसूस हुए, वहां चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले हफ्ते में इस इलाके में इसी तरह की ताकत वाले और भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावना है।

जापान में एक हफ्ते पहले, 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद जापान ने देश के उत्तर-पूर्वी तटीय इलाकों में मेगाक्वेक के थोड़े ज्यादा खतरे की एडवाइजरी जारी की थी।

--आईएएनएस

केके/एएस

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