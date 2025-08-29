अन्तरराष्ट्रीय

जापान के दौरे पर पीएम मोदी: 'किमोनो' पहने स्थानीय कलाकारों ने गायत्री मंत्र से किया स्वागत

Aug 29, 2025, 10:51 AM

टोक्यो, 29 अगस्त, 2025 (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस खास यात्रा के दौरान जापानी नागरिकों ने एक अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया। टोक्यो में जापानियों ने हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पीएम मोदी का अभिनंदन किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

यह नजारा न केवल भारतीय संस्कृति के प्रति जापान के सम्मान को दर्शाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करता है।

प्रधानमंत्री मोदी इस स्वागत से बेहद प्रभावित नजर आए। गायत्री मंत्र का जाप सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर जापानी नागरिकों का धन्यवाद किया। जापानी लोग अपने पारंपरिक पोशाक किमोनो में थे, जो इस स्वागत को और खास बनाता था। पीएम ने इस भावनात्मक पल को यादगार बताते हुए कहा कि यह भारत-जापान मित्रता का प्रतीक है।

इससे पहले, टोक्यो स्थित होटल में पहुंचने पर भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य से पीएम मोदी का स्वागत किया गया था। होटल में उनके स्वागत के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जापानी कलाकारों ने भारतीय नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान दोनों देशों के झंडे लहराए गए और माहौल उत्सवमय रहा। पीएम मोदी ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जापान में भारतीय संस्कृति के प्रति इतना प्यार देखकर उन्हें गर्व हो रहा है।

दो दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे और दोनों देशों के बीच निवेश, तकनीक और रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। इस दौरान वे जापानी व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

जापान में किसी सालाना शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की पिछली यात्रा 2018 में हुई थी। इससे पहले 2023 में वो हिरोशिमा गए थे, लेकिन तब उन्होंने जी7 समिट में हिस्सा लिया था। उससे पहले 2019 में वह ओसाका में जी20 सम्मेलन में शामिल हुए थे।

