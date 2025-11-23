अन्तरराष्ट्रीय

जापान की पीएम ताकाइची के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, इस्तीफे की उठी मांग

Nov 23, 2025, 06:59 AM

टोक्यो, 22 नवंबर (आईएएनएस)। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के खिलाफ सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग टोक्यो में प्रधानमंत्री ताकाइची के सरकारी आवास के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि पीएम ताकाइची ताइवान पर अपनी हालिया गलत टिप्पणी वापस लें और माफी मांगें।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम करीब 7 बजे लोग रैली में आने लगे। उनके हाथों में 'अपनी बात वापस लो, जंग का विरोध करो, यह सब ताकाइची की वजह से है और ताकाइची पद छोड़ो' जैसे नारे लिखे हुए पोस्टर भी थे। इसके अलावा, सभी लोग "मिलिटेरिज्म को फिर से बढ़ने से रोको" जैसे नारे लगा रहे थे।

दरअसल, 7 नवंबर को डाइट की मीटिंग में ताकाइची ने दावा किया कि चीन का ताइवान पर ताकत का इस्तेमाल जापान के लिए "अस्तित्व के लिए खतरा" वाली स्थिति बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी बातें सरकार के पुराने नजरिए के मुताबिक थीं और उन्होंने अपनी बातें वापस लेने से इनकार कर दिया।

मौके पर मौजूद कई प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि ताकाइची ताइवान के बारे में अपनी बातों की जिम्मेदारी लें और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। प्रोटेस्टर हारुको ओकी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जब उन्होंने ताकाशी को टीवी पर डाइट में यह बयान देते हुए देखा, तो वह बहुत हैरान हो गईं। उनका बयान बहुत गलत था और यह खतरनाक राजनीतिक झुकाव दिखाता है।

ओकी ने कहा, "हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री बने। इतने संवेदनशील मामले पर प्रधानमंत्री की गलत बातों से आम लोगों में उनके पॉलिटिकल झुकाव को लेकर चिंता बढ़ गई है।"

प्रदर्शनकारी ओकहारा ने सिन्हुआ को बताया कि हाल ही में जापान में कई घूमने वाले जगहों पर चीनी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ना शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा, "ताकाइची असल में क्या हासिल करना चाहती हैं? उन्होंने ऐसी बातें क्यों कहीं जिससे पड़ोसी देश भड़क जाए? यह सच में समझ से बाहर है।"

ओकाहारा ने कहा कि ताकाइची को अपनी बातों से हुए डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें सच में माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए और पीएम के पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा इंसान राजनीति में हिस्सा लेने के लायक नहीं है।

जापान की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिजुहो फुकुशिमा भी रैली में शामिल हुए। सिन्हुआ को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि ताइवान पर ताकाइची की बातें जापान को जंग की ओर धकेल रही हैं, और ऐसा राजनीतिक रवैया बिल्कुल मंजूर नहीं है!

--आईएएनएस

केके/डीएससी

