जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी

टोक्यो, 11 सितंबर (आईएएनएस)। जापान की मौसम एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि देश के कई हिस्सों में वायुमंडलीय स्थितियां बहुत अस्थिर हैं, और पश्चिमी जापान के शकोकू क्षेत्र में सुबह ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, बुधवार तड़के नागासाकी और कुमामोटो के दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तों में भारी वर्षा हुई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जेएमए ने बताया कि गुरुवार सुबह शिकोकू, होकुरिकु और तोहोकू क्षेत्रों में काले घने बादल छा गए, इसके बाद झमाझम बरसात हुई। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले घंटों में बरसात होती रहेगी।

मौसम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि क्यूशू से तोहोकू तक के क्षेत्रों में देर शाम तक वायुमंडलीय परिस्थितियां अत्यधिक अस्थिर रहेंगी, और पश्चिमी और पूर्वी जापान में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश हो सकती है।

ठंडी हवा के द्रव्यमान और लो प्रेशर ट्रफ के कारण देर शाम तक होक्काइडो के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है।

जेएमए ने कहा कि शुक्रवार सुबह तक 24 घंटों की अवधि के दौरान दक्षिणी क्यूशू में 180 मिलीमीटर, कांटो-कोशिन क्षेत्र में 120 मिलीमीटर और टोकाई क्षेत्र में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है।

एजेंसी ने भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान और बाढ़ के साथ-साथ बिजली गिरने, अचानक तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है।

इससे पहले, 6 सितंबर को, उष्णकटिबंधीय तूफान पीपा ने मध्य जापानी प्रान्त शिजुओका की चार नगर पालिकाओं में तबाही मचाई थी। इस तूफान में 24 लोग घायल हो गए थे और 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

सबसे ज्यादा नुकसान मकिनोहारा में हुआ, जहां तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 20 अन्य को हल्की चोट आई थी।

--आईएएनएस

केआर/