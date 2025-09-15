अन्तरराष्ट्रीय

जापान की 29.4 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष से अधिक, बुजुर्गों की संख्या में पहली बार कमी दर्ज

Sep 15, 2025

टोक्यो, 15 सितंबर (आईएएनएस)। जापान में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 61.9 लाख है, जो देश की कुल जनसंख्या का 29.4 प्रतिशत है। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 50,000 कम है। यह जानकारी जापान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों के हवाले से दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, बीते दो सालों में पहली बार इस आयु वर्ग की संख्या में कमी आई है, लेकिन कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत अंक बढ़ी है। यह अनुमान "रिस्पेक्ट फॉर द एज्ड डे" (बुजुर्गों के सम्मान दिवस) से ठीक पहले जारी किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि इस गिरावट की मुख्य वजह यह है कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की मृत्यु संख्या उन लोगों से अधिक रही, जो इस वर्ष 65 की आयु में प्रवेश कर रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1.56 करोड़ है, जो कुल पुरुष जनसंख्या का 26.2 प्रतिशत है। वहीं, इस आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 2.05 करोड़ है, जो कुल महिला जनसंख्या का 32.4 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय जनसंख्या एवं सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान संस्थान का अनुमान है कि 2040 तक यह अनुपात बढ़कर 34.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जब 1971 से 1974 के बीच जन्मे लोग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो जाएंगे।

रोजगार के आंकड़ों में भी बुजुर्गों की भागीदारी बढ़ रही है। वर्ष 2024 में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के 93 लाख लोग कार्यरत थे। यह लगातार 21वां वर्ष है जब इस आयु वर्ग में काम करने वालों की संख्या बढ़ी और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची।

रोजगार क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 13.3 लाख लोग थोक व खुदरा व्यापार में, 11.5 लाख चिकित्सा और कल्याण क्षेत्र में और 10.4 लाख सेवा क्षेत्र में कार्यरत थे।

कंपनियों और संगठनों के शीर्ष अधिकारियों को छोड़कर, इस आयु वर्ग के कुल कर्मचारियों की संख्या 56.3 लाख रही। इनमें से 43.3 लाख अस्थायी कर्मचारी थे, जो कुल का 76.9 प्रतिशत हैं।

