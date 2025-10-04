अन्तरराष्ट्रीय

जापान: एलडीपी अध्यक्ष ताकाइची हैं मारगेट थैचर की फैन, इतिहास रचने की कगार पर क्यों ?

Oct 04, 2025, 05:06 PM

टोक्यो, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व वाले उम्मीदवारों को जब एक बहस के दौरान अंग्रेजी में कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया गया, तो साने ताकाइची ने अपना भाषण संक्षिप्त रखा। उन्होंने एक वाक्य कहा जो उनके जापान के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कहा 'जापान इज बैक।' शनिवार को उनकी जीत एक अलग जापान के आगमन का भी संकेत देती है: द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आठ दशक बाद, देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल सकती है।

64 वर्षीय दक्षिणपंथी, जिन्होंने "मजबूत और समृद्ध" जापान के निर्माण के अपने प्रयास में मार्गरेट थैचर का हवाला दिया है, ने टोक्यो स्थित एलडीपी मुख्यालय में हुए दूसरे दौर के चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी शिंजिरो कोइज़ुमी को हराया।

पूर्व आर्थिक सुरक्षा और गृह मंत्री, ताकाइची ने कई बार थैचर को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है, उनके दृढ़ चरित्र और दृढ़ विश्वास की ताकायची कायल रही हैं।

उन्होंने बताया था कि "लौह महिला" थैचर से उनकी मुलाकात 2013 में हुई थी।

कई पूर्ववर्तियों के विपरीत, ताकाइची 15 अक्टूबर को संसद की बैठक में प्रधानमंत्री पद चुनी ही जाएंगी इसको लेकर कोई आश्वासन नहीं है। एलडीपी और उसके गठबंधन सहयोगी, कोमेइतो, पिछले एक साल में संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो चुके हैं और ताकाइची को मंजूरी के लिए विपक्ष के वोटों पर निर्भर रहना होगा - हालांकि पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह लगभग तय है।

यह परिणाम ताकाइची के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने पिछले साल निवर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और असफल रही थीं। ताकाइची की जीत एलडीपी के दक्षिणपंथी पक्ष की जीत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने पिछला एक साल उदारवादी इशिबा के शासन में बिताया।

ताकाइची के विचार पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (जिनकी 2022 में हत्या कर दी गई थी) से मिलते हैं। चीन की आलोचक रही हैं और टोक्यो स्थित 'यासुकुनी तीर्थस्थल' नियमित रूप से जाती हैं। जहां जापानी युद्ध में मारे गए लोगों, जिनमें युद्ध अपराधी भी शामिल हैं, को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी छवि काफी रूढ़िवादी है: वह समलैंगिक विवाह का विरोध करती हैं और विवाहित जोड़ों को अलग-अलग उपनाम रखने की अनुमति भी नहीं देती हैं – यह कदम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है और वह महारानी के शासन के विचार को भी खारिज करती हैं।

नव नियुक्त एलडीपी अध्यक्ष ने अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश समझौते पर फिर से बातचीत करने की संभावना जताई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 550 अरब डॉलर के जापानी निवेश के बदले जापानी कारों और अन्य वस्तुओं पर शुल्क कम करने पर सहमत हुए थे।

अपने चुनाव अभियान के दौरान ताकाइची ने गैर-जापानी लोगों द्वारा संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगाने और अवैध आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया था।

ताकाइची हंशिन टाइगर्स बेसबॉल टीम की प्रशंसक हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान एक हेवी मेटल बैंड में ड्रम बजा चुकी हैं और स्कूबा डाइविंग के साथ ही मार्शल आर्ट देखना उनके शौक में शामिल है।

--आईएएनएस

केआर/

