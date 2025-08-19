जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ महासभा का दूसरा अभ्यास पूरा

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह के लिए दूसरा व्यापक अभ्यास 16 अगस्त की शाम को 5.30 बजे से 17 अगस्त की सुबह 3.30 बजे तक चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित थ्येनआनमन में आयोजित हुआ।

करीब 40 हजार लोगों ने अभ्यास और गांरटी कार्य में भाग लिया।

बताया जाता है कि पहले अभ्यास के आधार पर दूसरे व्यापक अभ्यास में अधिक तत्व और विषय जोड़े गए। स्मारक समारोह, इकट्ठा और निकासी आदि सभी प्रक्रिया अच्छी तरह से व्यवस्थित रही। अभ्यास का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुआ।

इससे कमांड व्यवस्था और संगठनात्मक सहायता कार्य के संचालन का परीक्षण फिर एक बार किया गया।

संबंधित अधिकारी ने कहा कि दूसरे व्यापक अभ्यास की समय अवधि और लंबी है और शामिल क्षेत्रों का पैमाना और बड़ा है। सभी नागरिकों और पर्यटकों की समझ और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/