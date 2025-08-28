अन्तरराष्ट्रीय

जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ महासभा के लिए संवाददाता सम्मेलन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 04:56 AM

बीजिंग, 27 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह के न्यूज केंद्र ने सूचना जारी की।

इसके अनुसार न्यूज केंद्र पेइचिंग स्थित मीडिया सेंटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष में तीन संवाददाता सत्कार समारोह और तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा।

बताया जाता है कि 28 अगस्त को सुबह दस बजे पहले संवाददाता सत्कार समारोह का आयोजन होगा। इस मौके पर चीनी विदेश मंत्री के सहायक होंग लेई, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के उप प्रमुख लू यिंगछ्वान, सैन्य परेड के नेतृत्व समूह कार्यालय के उप प्रमुख व केंद्रीय सैन्य आयोग के संयुक्त जनरल स्टाफ के संचालन ब्यूरो के उप प्रमुख वू चख और पेइचिंग के कार्यकारी उप मेयर श्या लिनमाओ चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह की तैयारी का परिचय देंगे और संवाददाताओं के सवालों के जवाब देंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...