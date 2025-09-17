अन्तरराष्ट्रीय

जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ महासभा का सारांश सम्मेलन आयोजित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:42 PM

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह का सारांश सम्मेलन 17 सितंबर को पेइचिंग में आयोजित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने समारोह की तैयारी के सभी पहलुओं में शामिल प्रतिनिधियों को आभार व संवेदना दी और उनकी कड़ी मेहनत व उत्कृष्ट परिणाम की प्रशंसा की।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की स्मृति में एक गंभीर, भव्य, हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक समारोह है। इससे जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की भावना को आगे बढ़ाया गया, मजबूत देश का निर्माण व राष्ट्रीय पुनरुत्थान का महान कार्य बढ़ाने का विश्वास मजबूत किया गया और मानव जाति को साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण बढ़ाने की जिम्मेदारी दिखाई गई।

शी चिनफिंग ने कहा कि समारोह से प्रेरित आत्मविश्वास, गर्व और उत्साह को सुधार, विकास और स्थिरता बढ़ाने में शक्तिशाली प्रेरक शक्ति में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक आत्मविश्वास मजबूत कर इतिहास से सबक लेते हुए बेहतर भविष्य बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ दुनिया को मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने में चीन की छवि दिखाई जानी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...