जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ महासभा का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस

बीजिंग, 30 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ समारोह के न्यूज केंद्र ने 29 अगस्त को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।

इस मौके पर विभिन्न जनवादी पार्टियों की केंद्रीय समिति के अधिकारियों ने जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध पर अपनी जानकारी का परिचय दिया।

चीनी कोमिंगतांग की क्रांतिकारी कमेटी की केंद्रीय समिति की उपाध्यक्ष छन शिंगयिंग ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के नेतृत्व और सहायता में कोमिंगतांग की क्रांतिकारी कमेटी के सदस्यों ने लाखों चीनी नागरिकों के साथ खूनी लड़ाई की। इससे जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध में सीपीसी की मुख्य भूमिका और चीनी राष्ट्र के पुनरुत्थान में मूल इरादा व मिशन दिखाया गया।

चीनी किसान और श्रमिक डेमोक्रेटिक पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष वांग लू ने कहा कि जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की विजय की कुंजी सीपीसी की मुख्य भूमिका है। जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की महान भावना हमेशा हमें प्रेरित करती है।

चीनी चीकुंगडांग पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष लू क्वोयी ने कहा कि भविष्य में चीकुंगडांग पार्टी और मजबूती से शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी की केंद्रीय समिति से एकजुट होगी और देश व विदेशों में चीनी लोगों की बुद्धि व शक्ति को व्यापक रूप से एकत्रित करेगी, ताकि मजबूत देश का निर्माण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के महान कार्य को बढ़ाने में योगदान किया जा सके।

चिओसान सोसाइटी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष छोंग पिन ने कहा कि इस साल चिओसान सोसाइटी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ भी है। नई ऐतिहासिक शुरुआत पर चिओसान सोसाइटी अविचल रूप से सीपीसी के साथ खड़ी रहेगी।

थाईवान डेमोक्रेटिक सेल्फ-गवर्नमेंट लीग की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष च्यांग लीफिंग ने कहा कि चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध व विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ और थाईवान की जापान के अधिकृत क्षेत्र से चीन में वापस लौटने की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर थाईवान डेमोक्रेटिक सेल्फ-गवर्नमेंट लीग लगातार थाईवानी बंधुओं की देशभक्तिपूर्ण भावना का विकास करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/