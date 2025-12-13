अन्तरराष्ट्रीय

Japan Bear Attack : जापान में भालू का शिकार हुआ था पर्वतारोही, आखिरी पलों का 'घड़ी' ने रखा हिसाब

होक्काइडो भालू हमला: जीपीएस घड़ी ने दर्ज किए पर्वतारोही के आखिरी पल
Dec 14, 2025, 08:02 AM
जापान में भालू का शिकार हुआ था पर्वतारोही, आखिरी पलों का 'घड़ी' ने रखा हिसाब

टोक्यो: जापान के होक्काइडो इलाके में हाल ही में हुए भालू हमले की कहानी ने लोगों को हिला कर रख दिया है। इस हमले का शिकार हुए पर्वतारोही की घड़ी (जीपीएस वॉच) ने उसके अंतिम पलों की कहानी बयां की है। वॉच सैटेलाइट के जरिए उसकी रूट और दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करती थी, जो घटनास्थल से बरामद किया गया। जापान के पुराने अखबार असाही शिंबुम ने उन पलों का मार्मिक चित्रण किया। उस शख्स पर भालू ने 14 अगस्त को हमला कर मार दिया था।

डेटा से पता चला कि सुबह लगभग 11 बजे वह ट्रेल पर था, और अचानक ट्रेल छोड़कर जंगल की ओर नीचे उतरने लगा। कुछ झाड़ियों के बीच उसके कदम चक्कर काटते दिखे, जो स्पष्ट रूप से डर और संघर्ष की स्थिति को दर्शाते हैं। वॉच ने यह भी रिकॉर्ड किया कि उसकी दिल की धड़कन वहीं रुक गई, यानी वही स्थान उसकी मौत का साक्षी बना।

कुछ घंटों बाद वॉच ने फिर मूवमेंट रिकॉर्ड किया, कुछ सौ मीटर तक, जिससे यह संकेत मिलता है कि भालू लौट आया और मृत व्यक्ति का शरीर वहीं से हटा ले गया। 15 अगस्त को स्थानीय अधिकारियों ने देखा कि एक भूरा भालू अपने दो शावकों के साथ मृत व्यक्ति को अपने मुंह में दबाए ले जा रहा था, बाद में उन तीनों को मार दिया गया।

जापानी अखबार के मुताबिक उस शख्स के माता पिता को जब शव सौंपा गया तो अनुरोध किया गया कि केवल उसका चेहरा देखें क्योंकि शरीर के बाकी हिस्सों पर जख्म बहुत गहरे थे।

जापान टुडे के अनुसार, देश में इस वर्ष भालू हमलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ होक्काइडो में ही अब तक 13 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, जहां भालुओं के रहने वाले क्षेत्र और इंसानी गतिविधियों का टकराव बढ़ गया है।

--आईएएनएस

 

