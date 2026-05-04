बीजिंग: 3 मई को जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा संविधान में संशोधन करने की इच्छा को फिर से व्यक्त करने के बाद, जापानी जनमत और कई विपक्षी दलों ने संवैधानिक संशोधन पर चिंता व्यक्त की और संविधान के अनुच्छेद 9 के संरक्षण की मांग की।

3 मई को रयुक्यू शिम्पो में एक संपादकीय में बताया गया कि कुछ समय से संविधान के शांति प्रावधानों को खोखला करने की प्रवृत्ति चल रही है, जिसमें सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना, "शत्रु ठिकानों पर हमला करने की क्षमता" रखना और हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।

3 मई को, कई विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद 9 के संरक्षण के प्रति अपनी तत्परता व्यक्त करते हुए बयान और टिप्पणियां जारी कीं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस