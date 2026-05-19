जेपी नड्डा ने ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए सदस्य देशों के मंत्रियों को किया आमंत्रित

जिनेवा, 18 मई (आईएएनएस)। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। हाल ही में 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसके बाद अब ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आगामी ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के मंत्रियों को आमंत्रित किया।

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "2026 में ब्रिक्स के चेयरमैन के तौर पर, भारत को डब्ल्यूएचए79 के मौके पर जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी करने का मौका मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित किया और पब्लिक हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, महामारी की तैयारी, ट्रेडिशनल मेडिसिन और क्वालिटी हेल्थकेयर तक सभी की बराबर पहुंच में कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भारत के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया।"

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत की चेयरपर्सनशिप के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के लगातार एंगेजमेंट और समर्थन की सराहना की और जुलाई 2026 में चंडीगढ़, भारत में होने वाली ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग के लिए आमंत्रित किया।

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ साझेदारी को मजबूत करने और सभी के लिए वैश्विक स्वास्थ्य नतीजों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सपोर्ट को जारी रखने की बात दोहराई।

नड्डा ने विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) के 79वें सत्र के दौरान डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस से मिलने के बाद यह बात कही।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "डीजी डब्ल्यूएचओ के गर्मजोशी से स्वागत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी पहल के जरिए स्वास्थ्य सेक्टर में भारत के बदलाव को पहचानने के लिए धन्यवाद।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी साझेदारी को मजबूत करने और सभी के लिए ग्लोबल हेल्थ नतीजों को आगे बढ़ाने के लिए डब्ल्यूएचओ को भारत के सपोर्ट को जारी रखने की बात दोहराई।"

स्वास्थ्य मंत्री 79वीं डब्ल्यूएचए में शामिल होने के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड पहुंचे, जो 18 मई से 23 मई तक जिनेवा में हो रही है।

--आईएएनएस

केके/डीएससी