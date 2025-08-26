अन्तरराष्ट्रीय

जनवरी से जुलाई तक चीन के बिजली बाजार के कारोबार में 3.2 प्रतिशत की बढ़त

Aug 26, 2025, 06:27 AM
बीजिंग, 25 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राजकीय ऊर्जा ब्यूरो से मिली खबर के अनुसार, इस जुलाई में चीनी बिजली बाजार में कारोबार की कुल मात्रा 6 खरब 24 अरब 60 करोड़ किलोवाट घंटे दर्ज हुई, जो पिछले साल की समान अवधि से 7.4 प्रतिशत बढ़ी।

इसमें किसी प्रांत के अंदर बिजली की सौदा करने की मात्रा 4 खरब 61 अरब 40 करोड़ किलोवाट घंटे थी, जो साल दर साल 7.3 प्रतिशत बढ़ी। प्रांत व प्रदेश पार बिजली की सौदा करने की मात्रा 1 खरब 63 अरब 20 करोड़ किलोवाट घंटे है, जो साल दर साल 7.9 प्रतिशत बढ़ी।

हरित बिजली का सौदा करने की मात्रा 25 अरब 60 करोड़ किलोवाट घंटे थी।

इस जनवरी से इस जुलाई तक बिजली बाजार पर कुल कारोबार की मात्रा 35.9 खरब किलोवाट घंटे है, जो साल दर साल 3.2 प्रतिशत से अधिक बढ़ी और समाज की कुल प्रयुक्त बिजली का 61.2 प्रतिशत थी।

सौदा करने वाली हरित बिजली की मात्रा 1 खरब 81 अरब 70 करोड़ किलोवाट घंटे रही, जो साल दर साल 42.1 प्रतिशत बढ़ी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

