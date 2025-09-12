अन्तरराष्ट्रीय

जनवरी से अगस्त तक चीन के ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्माण और बिक्री 2 करोड़ से अधिक

Sep 12, 2025, 01:59 AM

बीजिंग, 11 सितंबर (आईएएनएस)। चाइना ऑटोमोबाइल निर्माता संघ के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त तक, चीन के ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्माण और बिक्री दोनों पहली बार 2 करोड़ से अधिक हो गए।

नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी से अगस्त तक, चीन के ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्माण और बिक्री क्रमशः 2 करोड़ 10 लाख 51 हजार और 2 करोड़ 11 लाख 28 हजार तक पहुंच गई, जो क्रमशः पिछले साल की इस अवधि से 12.7 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इनमें, नवीन ऊर्जा वाहनों का उत्पादन और बिक्री क्रमशः 96 लाख 25 हजार और 96 लाख 20 हजार तक पहुंच गई, जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में क्रमशः 37.3 प्रतिशत और 36.7 प्रतिशत की वृद्धि है। नए नवीन ऊर्जा वाहनों की बिक्री नए वाहनों की कुल बिक्री में 45.5 प्रतिशत थी।

निर्यात के संदर्भ में, जनवरी से अगस्त तक 42 लाख 92 हजार वाहनों का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष के पहले 8 महीनों से 13.7 प्रतिशत अधिक है, जिनमें से 15 लाख 32 हजार नवीन ऊर्जा वाहन थे, जो पिछले साल जनवरी-अगस्त से 87.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

