जमैका की विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जमैका के दौरे पर अपने समकक्ष कामिना जे स्मिथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत हुई।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य, खेती और डिजिटल, पर्यटन, खेल और मनोरंजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

उन्होंने लिखा, "आज सुबह, मैंने विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ और दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ हमारी साझेदारी के अलग-अलग पहलुओं का गहराई से समीक्षा करने के लिए बैठक की। शिक्षा और स्वास्थ्य, खेती और डिजिटल, पर्यटन, खेल और मनोरंजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और बहुपक्षीय मामलों में हमारे संबंध को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।"

इसके अलावा, विदेश मंत्री ने जमैका के इंडस्ट्री और बिजनेस लीडर्स से बातचीत की। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, "आज दोपहर (स्थानीय समय) जमैका के इंडस्ट्री और बिजनेस लीडर्स से बातचीत की। इस बात पर जोर दिया कि जैसे-जैसे हम सब अलग-अलग तरह के काम कर रहे हैं और भरोसेमंद साझेदार ढूंढ रहे हैं, बिजनेस संबंधों को और गहरा करने की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को, दोनों तरफ से और इलाके के लिए और भी तलाशने की जरूरत है। इस मीटिंग को बुलाने के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर सीनेटर ऑबिन हिल का शुक्रिया।"

विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान जमैका के स्वास्थ्य मंत्री क्रिस्टोफर टफ्टन और विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ की मौजूदगी में भारत की ओर से जमैका को तोहफे के तौर पर दस भीष्म क्यूब औपचारिक रूप से सौंपे गए।

तेजी से तैनात किए जाने के लिए डिजाइन किया गया भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल सिस्टम, आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान जमैका की मदद करेगा। इन क्यूब्स का यह तोहफा दोस्ती का प्रतीक है, आपदा से निपटने की तैयारी के प्रति एक प्रतिबद्धता है और इनोवेशन का नतीजा है।

बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर 2-10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के आधिकारिक दौरे पर हैं। गिरमिटिया समुदायों की मौजूदगी की वजह से इन देशों का भारत के साथ एक खास कनेक्शन है।

--आईएएनएस

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