जुलाई तक चीन में ग्रामीण ई-कॉमर्स व्यवसायों की संख्या 195 लाख से अधिक

बीजिंग, 21 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ह योंगछ्येन ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वर्ष के प्रथम सात महीनों में ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में समृद्धि जारी रही, तथा ग्रामीण ऑनलाइन खुदरा बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष 6.4% की वृद्धि हुई।

ह योंगछ्येन ने कहा कि ई-कॉमर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को समृद्ध किया है, जिससे किसान अपने घर से बाहर निकले बिना उच्च-गुणवत्ता वाली, किफायती वस्तुएं खरीद सकते हैं। जनवरी से जुलाई 2025 तक, ग्रामीण ऑनलाइन खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 6.4% की वृद्धि हुई। इस वर्ष की पहली छमाही में, ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय में साल-दर-साल 6.2% की वृद्धि हुई।

ह योंगछ्येन ने आगे कहा कि इस वर्ष की शुरुआत से, ग्रामीण लॉजिस्टिक्स प्रणाली तेजी से बेहतर हो रही है और ई-कॉमर्स उद्यमिता सक्रिय बनी हुई है। जुलाई के अंत तक, देशभर में ग्रामीण ई-कॉमर्स व्यवसायों की संख्या 195 लाख से अधिक हो गई, जो साल-दर-साल 6.4% की वृद्धि है।

ह योंगछ्येन ने बताया कि 2022 से, काउंटी वाणिज्यिक निर्माण कार्रवाई ने 1,285 काउंटी-स्तरीय लॉजिस्टिक्स केंद्रों और 1,457 टाउनशिप एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स स्टेशनों के निर्माण और नवीनीकरण में समर्थन दिया है, जिससे ग्रामीण लॉजिस्टिक्स प्रणाली में और सुधार हुआ है।

काउंटी और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स वितरण नेटवर्क का विस्तार जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त वितरण का पैमाना भी बढ़ रहा है। देश भर के प्रशासनिक गांवों में एक्सप्रेस सेवा कवरेज 95% तक पहुंच गया है।

