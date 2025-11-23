अन्तरराष्ट्रीय

India Ukraine Talks : यूक्रेन पीस प्लान को लेकर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा से फोन पर की बात

जयशंकर-यूक्रेन विदेश मंत्री ने शांति प्रयासों और संघर्ष पर हुई चर्चा
Dainik Hawk·
Nov 23, 2025, 04:43 PM
यूक्रेन पीस प्लान को लेकर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा से फोन पर की बात

वॉशिंगटन: अमेरिका के पीस प्लान पर चर्चा के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से फोन पर बातचीत की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी और बताया कि उन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री से रविवार को फोन पर रूस के साथ चल रहे संघर्ष के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की।

एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कल शाम यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन विवाद से जुड़े हालिया विकास पर उनकी ब्रीफिंग के लिए धन्यवाद। इस विवाद को जल्द खत्म करने और पक्की शांति बनाने के लिए भारत ने अपने समर्थन को दोहराया।"

बता दें, दोनों देशों के मंत्रियों ने इससे पहले नवंबर में कनाडा में आयोजित जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आउटरीच सेशन के दौरान मुलाकात की थी। यहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय कोऑपरेशन, यूक्रेन में शांति का रास्ता, और लड़ाई के मैदान के हालात पर बात की थी।

भारत शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने और कुशल रणनीति के जरिए समझौता करने की वकालत करता रहा है।

वहीं अमेरिकी के पीस प्लान में आए ताजा अपडेट में विदेश सचिव मार्को रुबियो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भले ही इस ड्राफ्ट को अमेरिका ने तैयार किया है, लेकिन इसमें रूस का योगदान है। यही कारण है कि इस ड्राफ्ट में उन सभी शर्तों को शामिल किया गया है, जिन्हें मानने से यूक्रेन हमेशा से ही इनकार करता रहा है।

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन हमारे इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका कीव पर एक ऐसे प्लान पर विचार करने के लिए दबाव डाल रहा है जिसे यूक्रेन में कई लोग मॉस्को के हितों की ओर झुका हुआ मानते हैं।

वहीं अमेरिका ने जेलेंस्की को इस समझौते को मानने के लिए 27 नवंबर तक का समय दिया है। यूक्रेन को पीस प्लान के ड्राफ्ट पर अपनी राय देनी होगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ड्राफ्ट को दोनों देशों के बीच समझौते के लिए एक संभावित आधार बताया है।

--आईएएनएस

 

 

