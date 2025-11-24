अन्तरराष्ट्रीय

जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात की

Nov 24, 2025, 06:36 AM

जोहान्सबर्ग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 29 अक्टूबर 2025 को टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद प्रधानमंत्री की ताकाइची के साथ यह पहली मुलाकात थी।

दोनों नेताओं ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व की पुष्टि की, जो सभ्यतागत जुड़ाव, साझा मूल्यों, पारस्परिक सद्भावना और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत-जापान साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

नेताओं ने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में हुई निरंतर प्रगति की सराहना की और रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, लघु एवं मध्यम उद्यम, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे विविध क्षेत्रों में सहमत परिणामों के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया।

उन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ताकाइची ने फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एआई शिखर सम्मेलन के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान मूल्यवान साझेदार और विश्वसनीय मित्र बने रहेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए अनिवार्य हैं।

नेताओं ने संपर्क में बने रहने और जल्द से जल्द फिर से मिलने पर सहमति जताई।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। इस दौरान उन्होंने जी20 लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशों के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम

