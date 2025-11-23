जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए रखा आईबीएसए फंड का प्रस्ताव

जोहान्सबर्ग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। जोहान्सबर्ग में रविवार को आईबीएसए (इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका) की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली कृषि के लिए आईबीएसए फंड बनाने का प्रस्ताव रखा।

पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और सोलर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में चालीस देशों में प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में आईबीएसए फंड के काम की तारीफ की। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने की। इसमें पीएम मोदी के अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा भी शामिल हुए।

पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों द्वारा लगातार चार जी20 समिट की अध्यक्षता का अंत हुआ। आईबीएस सदस्यों ने आखिरी तीन जी20 समिट की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इससे ह्यूमन-सेंट्रिक डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल रिफॉर्म, और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करने वाली कई जरूरी पहल की गई हैं।

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आईबीएसए एक-दूसरे के विकास की सराहना कर सकता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक मिसाल बन सकता है। उन्होंने बाजरा, प्राकृतिक खेती, आपदा से निपटने की क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक दवाइयां और हेल्थ सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के मौकों पर जोर दिया।

उन्होंने सुरक्षित, भरोसेमंद और इंसानी एआई नियमों के विकास में योगदान देने की आईबीएसए की क्षमता पर भी जोर दिया। इसके अलावा, पीएम मोदी ने अगले साल भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए आईबीएसए के नेताओं को आमंत्रित भी किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस संस्थाएं 21वीं सदी की असलियत से बहुत दूर हैं। उन्होंने आईबीएसए से यह मजबूत संदेश देने को कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस संस्थाओं, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब सुधार कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है।

पीएम मोदी ने इंसान के विकास में तकनीक की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने तीनों देशों के बीच यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और महिलाओं के नेतृत्व वाली टेक पहल को शेयर करने में मदद के लिए 'आईबीएसए डिजिटल इनोवेशन अलायंस' बनाने का प्रस्ताव रखा।

