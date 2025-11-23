अन्तरराष्ट्रीय

जोहान्सबर्ग में जी20 नेताओं ने दुनिया की तरक्की और खुशहाली के लिए किया कमिटमेंट, पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीर

Nov 23, 2025, 06:59 AM

जोहान्सबर्ग, 22 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जोहान्सबर्ग समिट में साथी जी20 नेताओं के साथ, हम सब मिलकर दुनिया की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने कहा कि जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (एसीआईटीआई) पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह पहल तीन महाद्वीपों और तीन महासागरों में डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के बीच उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग को और गहरा करेगी, सप्लाई चेन के डायवर्सिफिकेशन, क्लीन एनर्जी और एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करेगी। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की गारंटी देने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जी20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।

उन्होंने अन्य एक्स पोस्ट में लिखा, "ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदे के लिए ट्रेड और कल्चरल लिंकेज को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग जी20 समिट के दौरान रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे-म्यांग के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इस साल यह हमारी दूसरी मुलाकात है, जो हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मजबूत रफ्तार का इशारा है। हमने अपने इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को और गहरा करने के लिए अपने नजरिए शेयर किए।

अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि जोहान्सबर्ग जी20 समिट के दौरान प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने अलग-अलग मुद्दों पर अच्छी बातचीत की। इंडिया-फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विचारों का अच्छा आदान-प्रदान हुआ। भारत और मलेशिया आपसी सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

उन्होंने अन्य एक्स पोस्ट में कहा कि अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको, जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन भी हैं, के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में उनका स्वागत करने का मौका मिला। भारत अंगोला के साथ दोस्ती को अहमियत देता है, और हमारे देश ट्रेड के साथ-साथ कल्चरल लिंकेज बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

