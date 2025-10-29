जबरदस्त हवाई हमलों के बाद गाजा में सीजफायर बहाल, आईडीएफ बोला, 'किसी भी उल्लंघन का दिया जाएगा करारा जवाब'

तेल अवीव, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायल ने गाजा पट्टी पर एयरस्ट्राइक रोक दी है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह 10 बजे तक हमास के ठिकानों पर कई हमले किए गए थे।

आईडीएफ ने घोषणा की कि गाजा पट्टी में सीजफायर अब एक बार फिर लागू हो गया है, जिसमें हमास के दर्जनों ठिकानों और ऑपरेटिव्स को निशाना बनाकर "कई बड़े हमले" किए गए थे।

सेना ने एक बयान में कहा, "राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशानुसार, और कई हमलों के बाद, आईडीएफ ने सीजफायर को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है। हमने मंगलवार रात और बुधवार सुबह हमलों के दौरान पट्टी में हमास और अन्य चरमपंथी समूहों के 30 से ज्यादा कमांडरों को निशाना बनाया।"

सेना ने आगे कहा, "आईडीएफ सीजफायर समझौते का पालन करता रहेगा और इसके किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा।"

इस बीच रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने रफा में सैनिकों पर हुए जानलेवा हमले के बाद विदेश में मौजूद हमास नेताओं को धमकी दी है। उन्होंने कहा, "हमास संगठन की लीडरशिप में किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी, न तो सूट पहनने वालों को और न ही सुरंगों में छिपने वालों को।"

इजरायल के मुताबिक हमले हमास के युद्धविराम शर्तों के उल्लंघन के जवाब में किए गए थे। आरोप है कि मंगलवार को दक्षिणी गाजा के रफा में सैनिकों पर जानलेवा हमला किया गया और बंधकों के बचे हुए 13 शवों को वापस लौटाने में हमास की ओर से आनाकानी की गई।

इजरायली सेना ने मंगलवार को ही एक फुटेज भी जारी किया था जिसमें दिखाया गया कि हमास कुछ शवों को एक इमारत से निकालकर एक इलाके में जमीन खोदकर दफन कर रहा है। बाद में कथित तौर पर रेडक्रॉस के सामने दिखावा किया गया कि ये शव मृत इजरायली बंधकों के हैं।

इस हमले से हुई जनहानि की जानकारी गाजा के अस्पतालों ने दी। बताया कि मंगलवार (28 अक्टूबर) शाम से हुए हमलों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

--आईएएनएस

केआर/