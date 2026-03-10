अन्तरराष्ट्रीय

जब तक आवश्यक, ईरान मिसाइल हमला जारी रखेगा : विदेश मंत्री अराघची

Mar 10, 2026, 12:47 PM

तेहरान, 10 मार्च (आईएएनएस)। ईरान ने मौजूदा तनाव के बीच साफ संकेत दिया है कि वह अपने सैन्य हमलों को जल्द रोकने के मूड में नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश “जब तक आवश्यक होगा” मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है और फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत एजेंडे में नहीं है।

ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी प्रसारक पीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा हालात में तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। उनके मुताबिक, ईरान की सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रह सकती है जब तक उसे अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए जरूरी समझा जाएगा। अराघची ने यह भी स्पष्ट किया कि इस समय वाशिंगटन के साथ किसी भी प्रकार की कूटनीतिक वार्ता की संभावना नहीं है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध “बहुत जल्द खत्म” हो जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अराघची ने संकेत दिया कि जमीन पर हालात इससे कहीं अधिक जटिल हैं और संघर्ष का अंत जल्द होने की उम्मीद फिलहाल वास्तविक नहीं लगती।

अराघची के अनुसार, ईरान अपने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान पर दबाव बनाया जाता है या उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती है, तो उसका जवाब देना तेहरान का अधिकार है। इसी कारण मिसाइल हमले जारी रखने की रणनीति को उन्होंने “रक्षात्मक प्रतिक्रिया” के रूप में पेश किया।

ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में अमेरिका के साथ वार्ता की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। उनका कहना था कि जब तक क्षेत्र में सैन्य तनाव और दबाव की नीति जारी रहेगी, तब तक किसी सार्थक बातचीत का माहौल बन पाना मुश्किल है।

--आईएएनएस

केआर/

