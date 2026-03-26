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जब मेलानिया ट्रंप से रोबोट बोला, व्हाइट हाउस में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 07:24 AM

वॉशिंगटन, 26 मार्च (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा ध्यान किसी अतिथि नेता, हस्ती, खेल सितारे या वरिष्ठ अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक रोबोट ने खींचा।

जब अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप बुधवार (स्थानीय समय) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

और एजुकेशन पर आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रवेश कर रही थीं, तब उनके बगल में फिगर 03 नामक एक मानवाकार मशीन चल रही थी। यह क्षण काफी प्रभावशाली था। यह इस बात का एक दृश्य प्रमाण था कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से अवधारणा से वास्तविकता की ओर बढ़ रही है।

मेलानिया ट्रंप ने इस असामान्य उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा, "यह कहना उचित होगा कि आप व्हाइट हाउस में मेरे पहले अमेरिकी निर्मित मानवाकार अतिथि हैं।"

'भविष्य को एक साथ संवारना' शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में प्रतिनिधि और प्रौद्योगिकी जगत के अग्रणी लोग इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए कि एआई शिक्षा के भविष्य को कैसे आकार दे सकता है, लेकिन अधिकांश ध्यान रोबोट पर ही केंद्रित हो गया।

फिगर 03 ने न कमरे में सिर्फ चलकर प्रवेश किया, बल्कि उसने बात भी की।

रोबोट ने मेलानिया ट्रंप से कहा कि व्हाइट हाउस में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं फिगर 03 हूं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बनाया गया एक मानव-जैसी दिखने वाली मशीन है। प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने के प्रयासों में इसकी भूमिका का वर्णन किया गया है।

अपनी टिप्पणी देने के बाद रोबोट कमरे से होते हुए बाहर निकल गया। इस प्रकार इस कार्यक्रम का समापन हो गया।

प्रथम महिला ने इस अवसर का उपयोग एसआई के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए किया। उन्होंने कहा, "एसआई का भविष्य मानवीकृत है। यह मनुष्यों के आकार में निर्मित होगा।"

उन्होंने एक ऐसे भविष्य का वर्णन किया, जिसमें मानवाकार प्रणालियां शिक्षकों के रूप में कार्य कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक मानवाकार शिक्षक की कल्पना कीजिए, जिसका नाम 'प्लेटो' हो और एक ऐसी प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की जहां 'साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन, गणित और इतिहास' जैसे विषय घर बैठे ही तुरंत उपलब्ध होंगे।

उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी प्रणाली प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ढल सकती है। उन्होंने कहा, "प्लेटो हमेशा धैर्यवान और उपलब्ध रहते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बच्चे "गहन आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र तर्क क्षमता" विकसित कर सकते हैं।

साथ ही, उन्होंने सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग का आह्वान किया।

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में कई देशों और प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो शिक्षा प्रणालियों में एआई को एकीकृत करने पर बढ़ते वैश्विक ध्यान को दर्शाता है।

फिगर 03 स्वयं व्यावहारिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें घरेलू कार्य और रोजमर्रा के परिवेश में सहायता शामिल है, लेकिन व्हाइट हाउस में इसकी उपस्थिति ने एक बड़े बदलाव को उजागर किया।

शिक्षा में रोबोटों की भूमिका का विचार अभी नया है और कुछ मामलों में विवादास्पद भी है। प्रभावशीलता, नैतिकता और मानव शिक्षकों की भूमिका से जुड़े प्रश्न इस बहस को लगातार प्रभावित कर रहे हैं।

फिर भी, व्यापक दिशा स्पष्ट है। एसआई कार्य, शिक्षा और आर्थिक विकास के भविष्य से संबंधित चर्चाओं का केंद्र बन रही है। सरकारें और उद्योग जगत के नेता प्रतिस्पर्धा में बने रहते हुए इसका जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के तरीकों पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

व्हाइट हाउस में उस भविष्य पर केवल नीतिगत चर्चा ही नहीं हुई। वह प्रत्यक्ष रूप से प्रथम महिला के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा था। यह इस बात का संकेत था कि वह भविष्य कितना निकट हो सकता है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

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