अन्तरराष्ट्रीय

जी20 समिट: प्रधानमंत्री मोदी ने आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से की मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 24, 2025, 02:54 AM

जोहान्सबर्ग, 23 नवंबर (आईएएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'जी20 लीडर्स समिट' से इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। उन्होंने रविवार को जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि जोहान्सबर्ग जी20 समिट के दौरान आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से बातचीत की।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे देशों के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत और इटली ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में सहयोग के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। यह एक आवश्यक और समयोचित प्रयास है जो आतंकवाद और उसके समर्थक नेटवर्क के विरुद्ध मानवता की लड़ाई को मजबूत करेगा। हमने व्यापार, निवेश, रक्षा, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जल संसाधन, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "जोहान्सबर्ग में 'जी-20 शिखर सम्मेलन' के दौरान नीदरलैंड सरकार के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। जल संसाधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। हम आने वाले समय में व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे।"

बता दें कि जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने जी20 समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रविवार को अपनी यात्रा के तीसरे दिन जी20 समिट के तीसरे सेशन को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को वैश्विक भलाई में बदलना होगा, पारदर्शिता, मानवीय निगरानी, ​​डिजाइन द्वारा सुरक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम के सिद्धांतों पर आधारित एक वैश्विक समझौते का आह्वान किया।

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...