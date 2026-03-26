जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने फ्रांस पहुंचे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर

नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर अपनी दो द‍िवसीय यात्रा के ल‍िए फ्रांस पहुंच चुके हैं। यहां वे साझेदार देशों के साथ जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामि‍ल होंगे। इस बैठक के ल‍िए यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरोट की ओर से बुलावा आया था।

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट में कहा, ''साझेदार देशों के साथ जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मैं फ्रांस के अब्बे डेस वॉक्स-डी-सेर्ने पहुंच गया हूं। मेरी पहली द्विपक्षीय बैठक के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया।''

विदेश मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, फ्रांस में बैठक के दौरान, विदेश मंत्री की अलग-अलग देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने की भी उम्मीद है।

इस बैठक में भारत, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ब्राजील और यूक्रेन सहित कई नॉन जी-7 पार्टनर देश भी शामिल होंगे, जो ग्रुप की एक बड़ी आउटरीच पहल को दिखाता है।

फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय की बैकग्राउंड ब्रीफिंग के मुताबिक, जी7 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे युद्ध, पुनर्निर्माण की कोशिश, समुद्री सुरक्षा की चिंताओं और ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में सुधार जैसे कई जरूरी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है।

एजेंडे की जानकारी देते हुए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फावरेक्स ने कहा कि यह बैठक यूएन जनरल असेंबली के दौरान हुई इनफॉर्मल कंसल्टेशन के तुरंत बाद हो रही है और आने वाले जी-7 लीडर्स समिट के लिए तैयारी का स्टेज होगा। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में तुरंत आने वाले ग्लोबल संकट और लंबे समय की स्ट्रक्चरल चुनौतियों, दोनों पर फोकस किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा, "जाहिर है, हम जितना हो सके कोशिश करेंगे, न सिर्फ यह अनौपचारिक बैठक, जिसे आम तौर पर जी-7 बैठक कहा जाता है, बल्कि कुछ ठोस नतीजे भी निकालने की कोशिश करेंगे।" उन्होंने कार्रवाई वाले नतीजों की अहमियत पर जोर दिया। एक बड़ा फोकस एरिया यूक्रेन होगा, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन और रीजनल सिक्योरिटी पर खास सेशन होंगे।

ब्रीफिंग में कहा गया, "दूसरा सेशन रिकंस्ट्रक्शन पर होगा। इसका मकसद कम से कम तीन असरदार नतीजे पाना है, जिसमें न्यूक्लियर सेफ्टी, ह्यूमनिटेरियन डीमाइनिंग और रीबिल्डिंग की कोशिशों के लिए फंडिंग सिस्टम पर चर्चा का जिक्र था।"

यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जैसे संस्थान की भूमिका पर भी जोर दिए जाने की उम्मीद है, खासकर यूक्रेन की रिकवरी के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने में। मीटिंग में मैरीटाइम सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलिएंस पर भी बात होगी। एक अलग सत्र में मैरीटाइम रूट और नेविगेशन की आजादी पक्का करने पर भी फोकस किए जाने की उम्मीद है।

गवर्नेंस के मुद्दे पर, जी-7 मल्टीलेटरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने की कोशिशों की ओर इशारा करते हुए ब्रीफिंग में कहा गया, "आम तौर पर, इससे अलग-अलग देशों की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले हॉरिजॉन्टल खतरों को जोड़ने के लिए और नए तरीके अपनाए जाएंगे।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम