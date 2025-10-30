अन्तरराष्ट्रीय

जी-20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में शामिल हुए गजेंद्र शेखावत, दक्षिण अफ्रीका के साथ गहरे हुए सांस्कृतिक संबंध

Oct 30, 2025, 09:21 PM

जोहान्सबर्ग, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को डरबन के निकट जिम्बाब्वे में जी-20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री गायटन मैकेंजी के साथ बैठक की।

केंद्रीय मंत्री ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

'एक्स' पर साझा किए गए एक बयान में, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, "चौथी जी20 संस्कृति कार्य समूह बैठक के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री, गायटन मैकेंजी के साथ सार्थक द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी की विरासत में निहित ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं और द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता में जी20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी पूर्ण बैठक में भाग लिया। यह मंच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सांस्कृतिक नेताओं को वैश्विक सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, संवाद को बढ़ावा दे रहा है, और साझा वैश्विक भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में अपनी समृद्ध सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित कर रहा है।"

दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान, नेताओं ने संस्कृति पर क्वाडुकुजा घोषणा को अपनाया। यह सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक विविधता और संवाद को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए एक सामूहिक ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

बयान में कहा गया, "आज क्वाज़ुलु-नताल प्रांत के क्वादुकुजा के आसपास जिम्बाली में आयोजित चौथी जी20 संस्कृति कार्य समूह मंत्रिस्तरीय बैठक का सफल समापन हुआ। बैठक का समापन संस्कृति पर क्वादुकुजा घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ।"

बता दें कि डरबन में भारत के महावाणिज्य दूत नितिन येओला ने भी डरबन में एक डिनर का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल हुए।

