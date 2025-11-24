जी-20 में दक्षिण अफ्रीका के समर्थन के लिए लोगों ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की

जोहान्सबर्ग, 24 नवंबर (आईएएनएस)। जोहान्सबर्ग में हाल ही में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जमकर सराहना की। इसके साथ ही जी-20 की अध्यक्षता के दौरान दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया।

कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। लोगों ने सोशल मीडिया पर जी-20 की अध्यक्षता के दौरान दक्षिण अफ्रीका का लगातार समर्थन करने के लिए उन्हें "समिट का एमवीपी" कहा।

बता दें कि 2014 में ऑफिस संभालने के बाद से यह पीएम मोदी का 12वां जी-20 समिट था। एक्स पर उलरिच जैन्से वैन वुरेन नाम के एक यूजर ने लिखा, "मुझे कहना होगा कि मैं बहुत प्रभावित हूं कि जी-20 के दौरान भारत दक्षिण अफ्रीका और महाद्वीप के लिए कितना सपोर्टिव और अच्छा रहा है। भारत के लिए बहुत प्यार!"

एक अन्य यूजर मखोसाजाना जवाने-सिगुका ने लिखा, "मुझे मोदी से बहुत प्यार हो गया है। बहुत ज्यादा। वह हमें गंभीरता से लेते हैं।"

बता दें कि जोहान्सबर्ग में जी-20 समिट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं, एक अन्य यूजर मोलाटेलो राचेकू ने लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी जी20 दक्षिण अफ्रीका समिट के आधिकारिक इन्फ्लुएंसर हैं। वह यहां रहने के दौरान टाइमलाइन पर सही कंटेंट डालते रहे हैं। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। वह देशों के साथ समझौता भी कर रहे हैं; वह एक मिशन पर हैं।"

कई लोगों ने जी-20 समिट के बारे में कई जरूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ भी की। टोकोलोहो मोलेत्साने नाम के एक यूजर ने जी-20 की अध्यक्षता के दौरान दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी और उनकी सोशल मीडिया टीम को धन्यवाद दिया।

मोलेत्सेन ने लिखा, "मालूमे मोदी, हम आपको और आपकी मीडिया/सोशल मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हम सभी को जी-20 दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानकारी दी, और भारत के लोग आपकी तारीफ करते हैं। हम गवाह हैं कि आपने निश्चित रूप से पूरी आबादी के लिए काम किया है। दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।"

"मालूमे" सम्मान के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और यह लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है। "मालूमे" का मतलब इंग्लिश में "अंकल" जैसा है। इसका इस्तेमाल तारीफ, सीनियरिटी, या कल्चरल जान-पहचान दिखाने के लिए किया जाता है।

समिट के दौरान, पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर-जनरल न्गोजी ओकोंजो-इवेला, इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली, आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात की।

कई साउथ अफ्रीकन लोगों ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

टिम मोडिस नाम के एक यूजर ने लिखा, "दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जी-20 में शामिल होगा, जो 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। दक्षिण अफ्रीका भारत का स्वागत करता है और बाकी दुनिया के साथ आपके अच्छे जुड़ाव का स्वागत करता है।"

एक अन्य यूजर ने कहा, "जब आप यहां होते हैं तो आप घर पर होते हैं। भारत के बाहर दूसरी सबसे बड़ी भारतीय जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के लिए आपका सपोर्ट इंडिया के लिए सपोर्ट है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी