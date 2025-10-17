अन्तरराष्ट्रीय

इथियोपिया और भारत के थल सेना प्रमुखों ने की मुलाकात, रक्षा सहयोग मजबूत करने पर हुई चर्चा

Oct 17, 2025, 03:00 PM

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इथियोपिया के थल सेना प्रमुख और सैन्य सलाहकार जनरल एलेमशेट डेगिफ बाल्चा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रशिक्षण, शांति स्थापना और रक्षा क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।

इस बैठक में भारत और इथियोपिया की बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया गया।

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय के अतिरिक्त, जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यूएनटीसीसी 2025 के अवसर पर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इथियोपिया के थल सेना प्रमुख और सैन्य सलाहकार जनरल एलेमशेत डेगिफे बाल्चा के साथ बातचीत की। चर्चा प्रशिक्षण, शांति स्थापना और रक्षा क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। यह बैठक बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

गुरुवार को, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यूएनटीसीसी 2025 के अवसर पर तंजानिया के थल सेना कमांडर मेजर जनरल फदिल ओमारी नोंडो से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सहयोग को मजबूत करने, प्रशिक्षण आदान-प्रदान को बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एवं क्षमता निर्माण पहलों में सहयोग के तरीकों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया।

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, जन सूचना महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यूएनटीसीसी2025 के अवसर पर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीओएएस ने तंजानिया के थल सेना कमांडर मेजर जनरल फदिल ओमारी नोंडो के साथ एक रचनात्मक चर्चा की। बैठक में रक्षा सहयोग को मजबूत करने, प्रशिक्षण आदान-प्रदान को बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एवं क्षमता निर्माण पहलों में सहयोग के अवसर तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया गया।"

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुरुंडी राष्ट्रीय रक्षा बल के थल सेना प्रमुख मेजर जनरल जीन क्लाउड नियिबुराना से भी मुलाकात की। बैठक के बाद, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, जन सूचना महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "यूएनटीसीसी 2025 के अवसर पर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुरुंडी राष्ट्रीय रक्षा बल के थल सेना प्रमुख मेजर जनरल जीन क्लाउड नियिबुराना के साथ बातचीत की। इस चर्चा में रक्षा सहयोग को गहरा करने, प्रशिक्षण साझेदारी को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया।"

14 से 16 अक्टूबर तक भारतीय सेना द्वारा आयोजित यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन 2025 उच्च स्तरीय विचार-विमर्श, औपचारिक समारोहों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को मज़बूत करने के सामूहिक संकल्प की पुष्टि के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक मुलाक़ात के दौरान संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

--आईएएनएस

केके/डीएससी

