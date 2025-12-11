इटली के उप प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। इटली के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले।

एस जयशंकर के साथ मीटिंग के दौरान इटली के डिप्टी पीएम ने भारत-इटली द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक और फ्यूचर कॉमन एक्शन पर विस्तार से चर्चा की।

डिप्टी पीएम ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश के अवसर लाने पर मिलकर काम करेंगे।

विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद डिप्टी पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "दिल्ली में मेरे दोस्त डॉ. एस जयशंकर के साथ मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक और भविष्य के कॉमन एक्शन पर बात की। आइए, हम एक-दूसरे के देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें।"

मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक एक्शन प्लान 2025-29 के तहत बताए गए राजनीतिक, रक्षा, तकनीक और नवाचार, मैरीटाइम, मोबिलिटी, अंतरिक्ष, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में हुए विकास की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय विकास पर भी बात की।

इटली के डिप्टी पीएम के साथ मुलाकात को लेकर जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "नई दिल्ली में इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से मिलकर खुशी हुई। हमारे संयुक्त रणनीतिक एक्शन प्लान 2025-29 के तहत बताए गए राजनीतिक, रक्षा, तकनीक और नवाचार, मैरीटाइम, मोबिलिटी, अंतरिक्ष, व्यापार और निवेश में हुए विकास का रिव्यू किया। आतंक की फंडिंग रोकने के लिए संयुक्त कोशिशों की भी तारीफ की। ईयू के साथ हमारे सहयोग और दूसरे क्षेत्रों, वैश्विक और बहुपक्षीय विकास पर बात की।"

तजानी ने गुरुवार को मुंबई में ईशा फाउंडेशन के फाउंडर जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के बाद, सद्गुरु ने एक्स पर पोस्ट किया, "इटली और भारत के बीच दो हजार साल पुरानी एक लंबी और गहरी दोस्ती है, और यह बहुत अच्छी बात है कि दोनों देश इस रिश्ते को जिंदा और मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्यारे दोस्त डिप्टी पीएम एंटोनियो तजानी भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत का बहुत सम्मान करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं।"

तजानी ने गुरुवार को मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का भी दौरा किया।

