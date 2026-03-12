Israel Hezbollah Conflict : आईडीएफ का दावा, 'हिज्बुल्लाह के 70 ठिकानों पर किया हमला, बेरूत में आईआरजीसी एयर फोर्स मुख्यालय तबाह'

बेरूत/तेल अवीव: इजरायल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिज्बुल्लाह को खत्म करने के इरादे से उसके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने दावा किया है कि उसने विद्रोहियों के करीब 70 ठिकाने तबाह कर डाले हैं।

आईडीएफ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि इन ठिकानों में आतंकवादी ढांचा, हथियार रखने की जगहें, मुख्यालय और बेरूत में आईआरजीसी एयर फोर्स हेडक्वार्टर शामिल थे।

इससे पहले की पोस्ट में दावा किया गया कि 30 मिनट के अंदर, आईडीएएफ ने दहिह इलाके में हिज्बुल्लाह के 10 हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, एक राडवान यूनिट हेडक्वार्टर और दूसरे कमांड सेंटर शामिल थे।

इसमें आगे कहा गया, " हमलों के दौरान, आईडीएफ ने बड़ी तादाद में उन हिज्बुल्लाह विद्रोहियों को खत्म कर दिया, जो इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान फायर करने के लिए तैयार दर्जनों लॉन्चर को भी नष्ट कर दिया गया।"

इस बीच, लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायल ने लेबनान के पूर्वी बालबेक जिले के कसर नबा स्थित इमारत पर दो एयर स्ट्राइक किए। पहला स्ट्राइक धमाका नहीं कर पाया, जिसके बाद दूसरा हमला हुआ। इजरायली सेना ने पहले ही इसे टारगेट करने की धमकी दी थी।

एजेंसी ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के खियाम शहर में भी इजरायल की ओर से भारी गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। यहां इजरायली सेना और हिज्बुल्लाह के बीच लड़ाई चल रही है।

वहीं, इजरायली सेना ने बेका वैली के पूर्वी गांव डौरिस के लोगों को इलाका छोड़ कर जाने की सलाह दी। एक्स पोस्ट में, इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल शहर में हमला करने का प्लान बना रहा है, जिसका टारगेट “हिज्बुल्लाह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर” है।

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक में सुप्रीम ईरानी लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के मारे जाने पर, हिज्बुल्लाह ने प्रतिशोध लेने की गर्ज से इजरायली शहरों को निशाना बनाना शुरू किया था। इसके जवाब में इजरायल ने बड़े हमले शुरू किए। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक आंकड़ा जारी किया जिसके मुताबिक जब से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तब से अब तक (11 मार्च) लेबनान में 570 लोगों की जान गई। इनमें बच्चे और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थे।

--आईएएनएस