Israel Gaza Blockade : 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने में विफल रहा: इजरायल

इजरायल ने गाजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को रोका, यात्री सुरक्षित
Oct 03, 2025, 09:10 AM
तेल अवीव: इजरायल के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि गाजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का कोई भी जहाज युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने या इजरायल की वैध नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया।

फ्लोटिला के हमास से कथित संबंध को दोहराते हुए, मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा, "हमास-सुमुद उकसावे का दौर समाप्त हो गया है। हमास-सुमुद उकसावे वाली किसी भी नौका को सक्रिय युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने या वैध नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है।"

मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे सुरक्षित रूप से इजरायल पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें यूरोप भेज दिया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, "एक आखिरी नौका अभी भी कुछ दूरी पर है। अगर वह पास आती है, तो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने और नाकाबंदी तोड़ने की उसकी कोशिश को भी रोका जाएगा।"

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, जिसमें लगभग 50 नागरिक पोत और 40 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हैं, का उद्देश्य 2007 से लागू इजरायल की नौसैनिक नाकाबंदी को चुनौती देना और फिलिस्तीनियों को भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाना है।

दिन में पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि "हमास-सुमुद फ्लोटिला" के कई जहाजों को सुरक्षित रूप से रोक दिया गया है और उनके यात्रियों, जिनमें स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके दोस्त भी शामिल हैं, को एक इजरायली बंदरगाह पर भेजा जा रहा है; वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं।

इजरायली विदेश मंत्रालय के अनुसार, "हमास-सुमुद फ्लोटिला" का एकमात्र उद्देश्य उकसावे की भावना पैदा करना है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इजरायल, इटली, ग्रीस और येरूसलम के लैटिन पैट्रिआर्केट ने फ्लोटिला को गाजा में शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव दिया है और देते रहेंगे, लेकिन इनकार कर दिया गया क्योंकि उनकी रुचि सहायता में नहीं, बल्कि उकसावे में है।

मंत्रालय ने कहा, "इजरायली नौसेना ने हमास-सुमुद फ्लोटिला से संपर्क किया है और उन्हें अपना रास्ता बदलने के लिए कहा है। इजरायल ने फ्लोटिला को सूचित किया है कि वह एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र के पास पहुंच रहा है और वैध नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा है।"

इससे पहले मंगलवार को, इजरायल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि गाजा पट्टी में बरामद हमास के आधिकारिक दस्तावेजों से पता चला है कि गाजा जाने वाले 'सुमुद' बेड़े के वित्तपोषण और निष्पादन में इस आतंकवादी समूह की सीधी संलिप्तता है।

 

