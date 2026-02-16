Benjamin Netanyahu Statement : नेतन्याहू ने ईरान के साथ समझौते में सख्त शर्तें रखने की अपील की, बोले- फिर शुरू हो सकता है गाजा युद्ध

यरूशलम: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में न्यूक्लियर मटीरियल हटाना, यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाना और बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाना शामिल होना चाहिए। इजरायली पीएम ने तेहरान के इरादों पर शक जताया।

नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाल ही में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रविवार को एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप एक डील करने की संभावनाओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं, जो उन्हें लगता है कि अब हो सकती है।

हालांकि, नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी भी डील को लेकर संदेह है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल अमेरिका के साथ अपने संबंध को मदद से साझेदारी में बदलना चाहता है और एक आत्मनिर्भर घरेलू रक्षा उद्योग बनाना चाहता है।

गाजा में इजरायली हमले का जिक्र करते हुए पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने 500 किलोमीटर टनल में से लगभग 150 किमी को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, "हमें काम पूरा करना है। इसका मतलब यह भी है कि वे (हमास) हथियार लैब या दूसरी फैसिलिटी नहीं छिपा सकते जिनका इस्तेमाल वे खुद को फिर से हथियारबंद करने और फिर से इकट्ठा होने के लिए करते हैं।"

उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा सीजफायर प्लान को एक मौका दे रहा है, लेकिन अगर हमास को खत्म करने के लिए जरूरी हुआ तो वह युद्ध को फिर से शुरू करेगा।

बता दें, गाजा में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों के रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 10 अक्टूबर, 2025 को हमास और इजरायल के बीच सीजफायर लागू होने के बाद से इजरायली सेना ने 601 फिलिस्तीनियों को मार डाला है और 1,607 दूसरे घायल हुए हैं।

इससे इतर गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने रविवार को कहा कि पूरे इलाके में इजरायली एयरस्ट्राइक में कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि पहले ये आंकड़ा नौ बताया गया था। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि इजरायली एयरक्राफ्ट ने सुबह से दोपहर तक कई इलाकों में हमले किए।

उन्होंने आगे कहा कि गाजा शहर के पश्चिम में तेल अल-हवा इलाके में एक ग्रुप पर ड्रोन से हमला होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों ने मरने वाले व्यक्ति की पहचान इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के सदस्य समी अल-दहदौह के रूप में की। ग्रुप ने तुरंत कोई कमेंट नहीं किया। बसल ने कहा कि उत्तरी गाजा में बेत लाहिया के पश्चिम में एक अलग ड्रोन हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले, उत्तर में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में बेघर लोगों को पनाह देने वाले एक टेंट और दक्षिण में खान यूनिस में एक सभा पर हुए दो एयरस्ट्राइक में 10 लोग मारे गए थे। लोगों ने बताया कि इजरायली सेना ने जबालिया के उत्तर में शेख जायद इलाके के पास भी घरों को गिरा दिया, साथ ही तोपखाने और गोलियों का भी इस्तेमाल किया। पूर्वी गाजा शहर के अल-तुफ्फाह इलाके में भी तोपखाने से गोलाबारी की खबर है।

रविवार के हमलों पर इजरायल की तरफ से तुरंत कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शनिवार को, इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा कि सैनिकों ने उत्तरी गाजा में अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल रहे कई हथियारबंद आतंकवादियों की पहचान की और उन पर हमला किया, जिसमें दो या उससे ज्यादा लोग मारे गए।

आईडीएफ ने कहा कि यह घटना सीजफायर का खुला उल्लंघन है। हमास के प्रवक्ता हजेम कासिम ने इजरायल पर सीजफायर का गंभीर उल्लंघन करते हुए नरसंहार करने का आरोप लगाया।

