अन्तरराष्ट्रीय

Israel Navy Attack Sana Power Plant: इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, आईडीएफ बोला- सिखाया सबक

इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी सना के दक्षिण में स्थित हाजिज बिजली संयंत्र पर मिसाइल हमला किया। आईडीएफ के अनुसार यह संयंत्र हूती विद्रोहियों के कब्जे में था। हमले से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और आग लग गई। यह यमन में नौसेना की ओर से दूसरा हमला है। जवाब में हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 03:30 PM
इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, आईडीएफ बोला- सिखाया सबक

नई दिल्ली: इजरायली नौसेना ने रविवार सुबह राजधानी सना के दक्षिण में स्थित बिजली संयंत्र पर घातक हमला किया। इजरायली नौसेना के हमले के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और जनरेटर सेवा बाधित हो गई। हमले की पुष्टि इजरायली नौसेना के एक अधिकारी ने की है। आईडीएफ के मुताबिक हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया।

इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक बयान में दावा किया कि इस संयंत्र पर हूती का कब्जा था और उन्हें ही जवाब देने के लिए ये कार्रवाई की गई। सना के दक्षिण में स्थित हाजिज पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसे राजधानी को बिजली आपूर्ति करने वाले अहम केंद्रों में से एक माना जाता है।

हूती विद्रोही द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने नागरिक सुरक्षा विभाग के एक सूत्र के हवाले से बताया कि टीमें घटना के कारण लगी आग बुझाने में जुटी हैं।

एक इजरायली रक्षा अधिकारी ने कहा, "यह हमला नौसेना की मिसाइल नौकाओं के मदद से अंजाम दिया गया। जून में हूती नियंत्रण वाले होदेदा बंदरगाह पर हुए हमले के बाद, यह यमन में नौसेना की ओर से किया गया दूसरा हमला था। इजरायल ने अब तक अपनी वायु सेना के लड़ाकू विमानों को हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हूती विद्रोहियों पर आखिरी हमला जुलाई में हुआ था।

इस बीच, हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर सात बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम सात ड्रोन दागे हैं। हालांकि इससे इजरायल में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

आईडीएफ के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को भी बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमला किया था, जिसे इजरायली सेना ने सफलता पूर्वक रोक दिया था। 7 अक्टूबर 2023 के हमास नरसंहार के एक महीने बाद, नवंबर 2023 में इजरायल और समुद्री यातायात पर हमला करना शुरू कर दिया था।

जनवरी 2025 में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के दौरान हूती ने अपनी गोलीबारी रोक दी थी। उस समय तक, उन्होंने इजरायल पर 40 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और दर्जनों हमलावर ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से एक मिसाइल ने जुलाई में तेल अवीव में एक नागरिक को मार डाला और कई अन्य को घायल कर दिया था। इसके बाद इजरायल ने यमन पर पहला हमला किया था।

 

 

Houthi rebels power plant attackIDF Sana strikeYemen conflict 2025Israel Navy strike YemenIsrael Houthi missile attackMiddle East crisis newsHouthi drone strikes Israel

Related posts

Loading...

More from author

Loading...