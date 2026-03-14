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Israel Iran Conflict News : ईरान के तबरीज पर हमले का इजरायल ने दिया संकेत, नक्शा साझा कर लिखा- जगह खाली करें लोग

आईडीएफ ने तबरीज के औद्योगिक क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी जारी की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 12:01 PM
ईरान के तबरीज पर हमले का इजरायल ने दिया संकेत, नक्शा साझा कर लिखा- जगह खाली करें लोग

तेल अवीव: इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के शहर तबरीज को निशाना बनाने की धमकी दी है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम ईरानियों से कहा है कि वे औद्योगिक इमारतों को खाली कर दें, नहीं तो उनकी जान को खतरा होगा।

सेना का कहना है कि अगले कुछ घंटों में इस इलाके में हमला हो सकता है, इसलिए लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से निकल जाना चाहिए।

इजरायली सेना ने यह भी कहा कि अगर लोग वहां रुके रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ पोस्ट में उस इलाके का नक्शा भी शेयर किया गया है, जहां हमला हो सकता है।

इसमें नक्शे के साथ लिखा है कि पश्चिमी तबरीज के औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों के लिए एक अत्यंत जरूरी चेतावनी है। इसके साथ नक्शे में लाल रंग से चिह्नित क्षेत्र को भी ध्यान से समझ लें। इसमें आगे कहा है कि इजरायली सेना, जो पिछले कई दिनों से ईरानी शासन के सैन्य ढांचों को तहस नहस कर रही है, अगले कुछ घंटों में इस क्षेत्र पर भी हमला करेगी।

इसके साथ ही अपील की है कि नागरिक यहां से दूरी बनाए रखें। आईडीएफ के अनुसार, लोगों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया जाता है कि जगह को खाली कर दें क्योंकि मौजूदगी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।

अमेरिका-इजरायल और ईरान सैन्य संघर्ष के 15वें दिन, गाजा के उग्रवादी संगठन हमास ने दावा किया कि ईरान को अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है।

इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर शनिवार को मिसाइल हमला हुआ। दूतावास परिसर के अंदर बने हेलिपैड पर एक मिसाइल आकर गिरी।

इस बीच, सशस्त्र समूह हमास ने अपील की है कि ईरान पड़ोसी देशों को निशाना न बनाए और इलाके के सभी देश मिलकर हालात को शांत करने की कोशिश करें, ताकि भाईचारा बना रहे।

--आईएएनएस

 

 

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