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Israel Defense Forces : इजराइल ने उत्तरी गाजा में इस्लामिक जिहाद के हथियार डिपो को किया ध्वस्त

इजरायल ने गाजा और लेबनान में हथियार ठिकानों पर बड़े हमले का दावा किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 10, 2026, 04:58 AM
इजराइल ने उत्तरी गाजा में इस्लामिक जिहाद के हथियार डिपो को किया ध्वस्त

यरूशलम: इजरायल रक्षा बलों ने शनिवार को दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हथियार उत्पादन स्थल और हथियार भंडारण सुविधा को नष्ट कर दिया है।

इजरायल रक्षा बलों ने कहा, "इस स्थल का उपयोग संगठन के उत्पादन संयंत्र के साथ-साथ हमास द्वारा विस्फोटक उपकरणों के उत्पादन और इजरायली नागरिकों और इजरायल रक्षा बलों के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अतिरिक्त हथियारों के भंडारण के लिए किया जाता था।"

दक्षिणी कमान के अंतर्गत इजरायल रक्षा बल इस क्षेत्र में तैनात हैं।

इजरायल रक्षा बलों ने शनिवार को हथियारों के डिपो और ड्रोन लॉन्च साइट पर भी हमला किया, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायल रक्षा बलों की ओर ड्रोन लॉन्च करने के लिए करता था।

इजरायल रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में तैयार और लॉन्च के लिए लोड किए गए दो लॉन्चरों पर हमला किया।

इजरायल रक्षा बलों द्वारा प्रकाशित युद्ध डायरी के अनुसार, एक लॉन्चर ने पहले दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायल की सेनाओं पर हमले किए थे, जबकि दूसरे लॉन्चर ने पहले इजरायल पर रॉकेट दागे थे।

इसमें हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए कई विस्फोटक ड्रोनों की घटनाओं की भी रिपोर्ट की गई है, जो लेबनानी सीमा के पास इजरायली क्षेत्र में गिरे थे।

एक घटना में इजरायल रक्षा बलों का एक आरक्षित सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, साथ ही एक आरक्षित अधिकारी और एक आरक्षित सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए।

इसमें आगे कहा गया है कि सैनिकों को अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया।

वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायल रक्षा बलों की ओर हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए कई मिसाइलों को विफल कर दिया, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

इजरायल रक्षा बलों ने दावा किया कि उन्होंने हवाई और जमीनी हमलों से हिजबुल्लाह के 85 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है।

इसमें दावा किया गया कि जिन ढांचों पर हमला हुआ, उनमें हथियार भंडारण सुविधाएं, लॉन्चर और सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतें शामिल थीं।

इजरायल रक्षा बलों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बयान दिया कि बेका घाटी में इजरायल रक्षा बलों ने एक भूमिगत ठिकाने पर छापा मारा, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजरायल रक्षा बलों के कर्मियों और इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हथियार बनाने के लिए करता था।

--आईएएनएस

 

 

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