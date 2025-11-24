Israel Airstrike : आईडीएफ का दावा, बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को मार गिराया

यरूशलम: इजरायल ने रविवार को दावा किया कि उसने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एक सटीक एयरस्ट्राइक की, जिसमें हिज्बुल्लाह के सीनियर कमांडर हेथम अली तबातबाई को मार गिराया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने इसे पिछले साल की लड़ाई के बाद ग्रुप के लीडरशिप के सबसे बड़े खात्मे में से एक बताया है।

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि तबातबाई हिजबुल्लाह के असल चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करता था। वह ईरान के समर्थन वाले संगठन के कमांड स्ट्रक्चर में सेक्रेटरी-जनरल नईम कासिम से ठीक नीचे रैंक पर था।

हिजबुल्लाह ने रिपोर्ट किए गए हमले या अपने स्टेटस के बारे में तुरंत कोई जानकारी या टिप्पणी जारी नहीं की है।

टारगेटेड हमला दहिह में हुआ, जो दक्षिण बेरूत में हिजबुल्लाह का घनी आबादी वाला गढ़ है, जिसे इजरायल अक्सर ग्रुप की मिलिट्री एक्टिविटी का हब बताता है।

मिलिट्री ने उसे लंबे समय से काम करने वाला और सेंट्रल ऑपरेटिव कहा और बताया कि हिजबुल्लाह के साथ उसका जुड़ाव 1980 के दशक से था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दशकों से तबातबाई ने कई प्रभावशाली मिलिट्री पोस्ट संभाली थी, जिसमें एलीट राडवान फोर्स की कमांड, सीरिया में तैनात हिजबुल्लाह यूनिट्स की देखरेख और ग्रुप के क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन्स से जुड़े अहम रोल शामिल थे।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजरायली असेसमेंट्स ने लंबे समय से उसे हिजबुल्लाह के सबसे अहम कमांडरों में से एक माना है।

2024 के इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध के दौरान, तबातबाई को ग्रुप के ऑपरेशन्स डिवीजन का चीफ बनाया गया था, जिससे वह बैटलफील्ड प्लानिंग के सेंटर में आ गया।

आईडीएफ ने कहा कि उसने सिचुएशनल असेसमेंट्स की देखरेख की, फोर्स डिप्लॉयमेंट को कोऑर्डिनेट किया और पूरे संघर्ष के दौरान बड़े कॉम्बैट डायरेक्टिव्स को बनाया। समय गुजरने के साथ उसने धीरे-धीरे बड़ा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।

दावा किया जाता है कि संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स के मारे जाने के बाद, वह ग्रुप का प्रिंसिपल कमांडर बन गया, जो इजरायल के खिलाफ मिलिट्री एंगेजमेंट को उसके आखिरी स्टेज में डायरेक्ट कर रहा था।

--आईएएनएस