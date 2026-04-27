इस्लामाबाद : रेलवे क्रॉसिंग की तुलना होर्मुज स्ट्रेट से करना पड़ा भारी, पाकिस्तानी व्यक्ति गिरफ्तार

इस्लामाबाद, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। इस्लामाबाद पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उसने राजधानी के टारनोल रेलवे क्रॉसिंग की तुलना होर्मुज स्ट्रेट से की थी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि उस पर आधिकारिक आदेश न मानने, गलत तरीके से विरोध करने और उम्रकैद या उससे कम की सजा वाले जुर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शायद गुजरती ट्रेन की वजह से ट्रैफिक जाम से परेशान होकर, उस आदमी ने पोस्ट किया, "टारनोल रेलवे क्रॉसिंग होर्मुज स्ट्रेट से कम नहीं है। अगर इसे बंद कर दिया जाए, तो हमारी सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी।"

उसे उम्मीद थी कि लोगों को ये अच्छा लगेगा। हालांकि, इस्लामाबाद पुलिस ने उस आदमी को गंभीर लगने वाले इल्जामों में गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर में कहा गया कि यह बयान इस्लामाबाद पर लगी पाबंदियों का उल्लंघन था।

डॉन के एक एडिटोरियल में कहा गया, "इस्लामाबाद पुलिस परेशान लग रही है। आने वाले बड़े मेहमानों के लिए राजधानी में अभी जो कड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू हैं, उन्होंने बेशक फोर्स का काम और मुश्किल बना दिया है। हालांकि, यह सरकार की सिक्योरिटी खतरे और मजाकिया पोस्ट के बीच फर्क न कर पाने को सही नहीं ठहरा सकता। जब तक यह बिना किसी शक के साबित नहीं हो जाता कि इस आदमी से कोई खतरा पैदा हुआ है, तब तक वे इस तरह के बेमतलब और बुरे बर्ताव के लिए माफी के हकदार हैं।"

इसमें आगे कहा गया, "कई पाकिस्तानियों ने होर्मुज संकट को अपने डार्क ह्यूमर के लिए सोने की खान पाया है, कुछ लोग इसे अपने घरेलू झगड़ों के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि क्या कराची के मुश्किल में फंसे यूनिवर्सिटी रोड बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट से पहले स्ट्रेट खुलेगा। अगर इस्लामाबाद पुलिस एक एडवांस्ड लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पर दिखनी चाहती है, तो उसके टॉप अधिकारियों को दखल देना चाहिए। इस केस को खारिज कर देना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि सरकार में अभी भी असलियत की समझ है, भले ही ह्यूमर की समझ न हो।"

19 अप्रैल को, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जिला प्रशासन ने दोनों शहरों में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सस्पेंड करने का ऐलान किया। जियो न्यूज ने बताया कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बिना कोई वजह बताए, अगले नोटिस तक भारी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को सस्पेंड कर दिया था।

इस्लामाबाद डीसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगले ऑर्डर तक सस्पेंड किए जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करें।" इसी तरह, रावलपिंडी डीसी ने कहा कि अधिकारियों ने रावलपिंडी में सभी प्राइवेट, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को तुरंत सस्पेंड कर दिया है।

--आईएएनएस

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